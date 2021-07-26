В усиленной реабилитации нуждается Артем

Семье мальчика не хватает средств на дальнейшее лечение

Уже несколько лет родители Артема пытаются лишить ребенка диагноза ДЦП, задержки психического и разговорного развития. В годовалом возрасте Артему присвоили инвалидность подгруппы "А".

"Ребенок для своего возраста плохо держал голову, не было активности в руках. Если не начать лечение, то не будет развиваться опорно-двигательный аппарат, что повлечет за собой проблемы в умственном развитии. А это чревато неспособностью, в дальнейшем, себя обслуживать, одеваться, питаться, передвигаться, ему постоянно нужна будет посторонняя помощь. Поэтому, мы сразу взялись проводить всевозможные обследования, чтобы начать лечение", – рассказывает мама мальчика.

Врачи считают Артема перспективным на выздоровление ребенком. В процессе лечения мальчик научился удерживать голову, стала крепче спина, сидит с поддержкой.

"Лечение требует денег, и нам нужна финансовая помощь. Нас ожидает трехмесячный курс реабилитации, один месяц стоит от 30 до 60 тысяч гривен", - рассказывает мама Артема.

Реквизиты для помощи:

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МАКУХА СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА

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