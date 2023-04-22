Американец с трансплантированным сердцем помогает спасать украинцев

Он провел более 2 тысяч трансплантаций. И именно он впервые в мире пересадил человеку почку генномодифицированной свиньи. 62-летний американец Роберт Монтгомери приехал в Украину. Это его третий визит, во время которого он делится знаниями с нашими специалистами.

Об этом пишет ТСН.

62-летний Роберт Монтогомери – звезда мировой медицины. Он начал работать в 90-х. С тех пор провел около 2 тысяч трансплантаций почек. За то, что он выполнил 10 перекрестных пересадок органа от живых доноров одномоментно, был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Роберт как никто знает, что такое жить и не знать, дождешься ли органа. Четыре года тому назад ему пересадили сердце.

Всем, что он знает и умеет, он делится с украинскими коллегами. Во Львове Роберта уже хорошо знают. А вместе с ним и его польского коллегу Марека Мысляка. В мае прошлого года они впервые приехали помогать нашим врачам.

Американец, поляк и украинцы – за год провели уже семь трансплантаций. 37-летнему Андрею Павловскому повезло на этот раз – ему пересадили почку, которой с ним поделился отец.

Роберт Монтгомери знает, что происходит во всех регионах Украины. Но возможность и время посетить столицу и ее пригород нашлись только на этот раз.

Врачу хочется, чтобы Украина в будущем ассоциировалась не только с храбростью и смелостью, которую нам приходится проявлять в борьбе за свое существование как нации, но и с прогрессивностью и новаторством.

Он верит, что будущее трансплантации за пересадкой органов от животного – человеку. 2 года назад под его руководством впервые в мире успешно пересадили почку от свиньи человеку. Теперь усовершенствует возможность пересадки сердца.

Напомним, что первую трансплантацию костного мозга от неродственного донора в Украине провели 1 апреля 2020 года. Пациентом был мальчик Назар, который испытывал тяжелый недуг, угрожавший его жизни. Несмотря на сложности из-за карантинных ограничений, донорские клетки из Германии удалось получить вовремя и ввести их малышу. Сейчас ребенок уже отметил свой третий день рождения.

Ранее мы сообщали, что в Житомире впервые сделали трансплантацию сердца. Врачи Института сердца спасли молодую девушку с редкой группой крови.