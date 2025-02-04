Частный детсад: как родители могут получить компенсацию за обучение

Родители, чьи дети посещают частный детский сад или школу, могут получить компенсацию от государства или местного бюджета. Что об этом известно?

Частные сады и школы все чаще обращаются за компенсацией в государственные и местные бюджеты. Все для того, чтобы стать финансово более доступными. Министерство образования помогает платить зарплаты учителям в частных школах. А в столице - помогают родителям платить за посещение частных детсадов.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Инны Боднар.

В частном детском саду дети учат английский, танцуя и играя. В расписании еще есть математика, естествознание и плавание. Это заведение платное и с недавних пор подорожало.

"Все услуги, которые принимают участие в наших услугах, они все выросли. Поэтому, мы были вынуждены поднять стоимость. И, учитывая то, что очень слабый набор и необходима поддержка в такое сложное время наших текущих клиентов, то мы используем все возможные инструменты, которые обеспечены нашим государством", - говорит директор частного детского сада Ольга Подгола.

Ольга Подгола.

Программа по поддержке частных заведений называется "Деньги ходят за ребенком". На государственном уровне поддерживают частные школы. Если заведение имеет лицензии и достаточное количество учеников, то из государственного бюджета выделяются субвенция на зарплаты учителям. И подаются на эту программу все больше заведений.

"В бюджете предусмотрено 740 миллионов гривен на эту цель. Ежегодно это количество увеличивается. Если взять, к примеру, 2024, то было таких 322 школы, и сейчас это уже 391 школа", - говорит заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив.

В столице деньги ходят за ребенком еще и в частных садах. Дошкольное учреждение должно иметь лицензию, ребенок киевскую прописку и не стоять в очереди в коммунальный сад. Это уже поддержка на местном уровне. Необходимый пакет документов на каждого ребенка садик должен подать в райоуправление образования. И тогда город будет компенсировать часть расходов, поэтому родители смогут платить меньше. На возмещение - 6329 гривен. В 2025 году эта сумма увеличилась.

Как получить субвенцию частным учебным заведениям

Почти все частные садики, которые захотели присоединиться к программе, заявки в образовательные управления уже подали. Но ежемесячно придется доносить и обновлять некоторые документы, в частности отчитываться, что все дети на месте. Из-за того, что детей часто вывозят, столичные частные садики уже столкнулись с дефицитом воспитанников. Например, в этом саду, где и занятия, и бассейн - едва набрали ясельную группу. Сейчас в эти группы идут те, кто родился в 2023-2024 годах. Директор, говорит, заметили интересную тенденцию.

«У нас сейчас в младшей группе 13 детей, вот 14 ждем - девочку и очень ей радуемся. Потому что в целом в этой группе - три девочки и одиннадцать мальчиков», - говорит Ольга Подгола.



Что не могут набрать ясельные группы признают и в коммунальных садах. В райуправлении признались, кое-где разрешили набирать детей, не с двух лет, а с одного - все чтобы набрать группу.

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