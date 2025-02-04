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Частный детсад: как родители могут получить компенсацию за обучение

Частный детсад: как родители могут получить компенсацию за обучение

Частный детсад

Родители, чьи дети посещают частный детский сад или школу, могут получить компенсацию от государства или местного бюджета. Что об этом известно?

Частные сады и школы все чаще обращаются за компенсацией в государственные и местные бюджеты. Все для того, чтобы стать финансово более доступными. Министерство образования помогает платить зарплаты учителям в частных школах. А в столице - помогают родителям платить за посещение частных детсадов.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Инны Боднар.

В частном детском саду дети учат английский, танцуя и играя. В расписании еще есть математика, естествознание и плавание. Это заведение платное и с недавних пор подорожало.

"Все услуги, которые принимают участие в наших услугах, они все выросли. Поэтому, мы были вынуждены поднять стоимость.  И, учитывая то, что очень слабый набор и необходима поддержка в такое сложное время наших текущих клиентов, то мы используем все возможные инструменты, которые обеспечены нашим государством", - говорит директор частного детского сада Ольга Подгола. 

Ольга Подгола. / ©
Ольга Подгола.

Программа по поддержке частных заведений называется "Деньги ходят за ребенком". На государственном уровне поддерживают частные школы. Если заведение имеет лицензии и достаточное количество учеников, то из государственного бюджета выделяются субвенция на зарплаты учителям. И подаются на эту программу все больше заведений.

"В бюджете предусмотрено 740 миллионов гривен на эту цель. Ежегодно это количество увеличивается. Если взять, к примеру, 2024, то было таких 322 школы, и сейчас это уже 391 школа", - говорит заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив. 

В столице деньги ходят за ребенком еще и в частных садах. Дошкольное учреждение должно иметь лицензию, ребенок киевскую прописку и не стоять в очереди в коммунальный сад. Это уже поддержка на местном уровне. Необходимый пакет документов на каждого ребенка садик должен подать в райоуправление образования. И тогда город будет компенсировать часть расходов, поэтому родители смогут платить меньше. На возмещение - 6329 гривен. В 2025 году эта сумма увеличилась. 

Как получить субвенцию частным учебным заведениям / ©
Как получить субвенцию частным учебным заведениям

Почти все частные садики, которые захотели присоединиться к программе, заявки в образовательные управления уже подали. Но ежемесячно придется доносить и обновлять некоторые документы, в частности отчитываться, что все дети на месте. Из-за того, что детей часто вывозят, столичные частные садики уже столкнулись с дефицитом воспитанников. Например, в этом саду, где и занятия, и бассейн - едва набрали ясельную группу. Сейчас в эти группы идут те, кто родился в 2023-2024 годах. Директор, говорит, заметили интересную тенденцию. 

«У нас сейчас в младшей группе 13 детей, вот 14 ждем - девочку и очень ей радуемся. Потому что в целом в этой группе - три девочки и одиннадцать мальчиков», - говорит Ольга Подгола. 
 
Что не могут набрать ясельные группы признают и в коммунальных садах. В райуправлении признались, кое-где разрешили набирать детей, не с двух лет, а с одного - все чтобы набрать группу.

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