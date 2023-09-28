Девятилетний волонтер: Максим более года дежурит на блокпосту

Изо дня в день ученик 4 класса после школы выходит на дежурство, чтобы собирать средства на ВСУ.

На оживленной улице Кропивницкого 9-летний школьник Максим Бевз больше года дежурит на блокпосту и собирает пожертвования на Вооруженные силы. Дежурит во все времена года и в любую погоду. За это время парень помог военным приобрести и отремонтировать боевую машину, передает бойцам медикаменты и посещает раненых в больницах.

Об одном дне работы юного волонтера говорится в сюжете ТСН.

Более года изо дня в день ученик 4 класса после школы выходит на блокпост, который называется "24 быка", возле своего дома и не покидает своего волонтерского места ни в мороз, ни в жару.

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“Здравствуйте, собираем средства для ВСУ! Скажите паляныця!” - такими словами встречает он останавливающиеся возле него автомобили.

Останавливаются на его блокпосту даже пешеходы. Максима здесь все хорошо знают и доверяют. Поэтому с радостью вносят посильный вклад в коробку волонтера.

Максим твердо решил помочь военным почти сразу же после полномасштабного вторжения.

Местные дети сначала жертвовали в коробку свои карманные и выданные родителями деньги на закупки. А затем начали и сами приобщаться к дежурствам, например 11-летний Алексей.

Все собранные деньги ребята передают военным. Вместо этого получают сувениры с фронта. Уже есть трофейная вражеская каска, подписанные флаги, гильзы и шевроны подшефных подразделений.

В прошлом году Максим помог собрать подразделению ВСУ на машину. Затем - на ее ремонт после обстрела. А бойцы покатали детвору на восстановленном автомобиле.

Родители гордятся юным волонтером

“Было сначала тяжело. Потому что многие критиковали ребенка, многие говорили, что не нужно, война, у ребенка должно быть детство, не погружать его в это. Но у нас в семье многие воюют, есть друзья, дедушка, его три родных дяди, вот и он не может стоять в стороне”, - говорит мать Максимки Елена Бевз.

По словам Максимки, блокпост "24 быка" будет существовать до Победы и восстановления Украины в своих границах, ведь и название этого волонтерского пункта символично.

“Потому что у нас 24 области, быки сильные и сильные области. Поэтому 24 быка!” - объясняет он.

Напоследок Максим рассказал ТСН свою мечту - стать военным, как его дедушка и дяди, и служить в легендарном "Азове".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "9-летний школьник на блокпосту! ТСН провела один день с маленьким волонтером"

Напомним, несокрушимый херсонский волонтер дядя Гриша без ног и пальцев помогает раненым в Днепре.

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