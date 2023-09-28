Дев’ятирічний волонтер: Максимко понад рік чатує на блокпості

День у день учень 4 класу після школи виходить на чергування, щоб збирати кошти на ЗСУ.

На жвавій вулиці Кропивницького 9-річний школяр Максим Бевз понад рік чатує на блокпості та збирає пожертви на Збройні сили. Чергує в усі пори року і за будь-якої погоди. За цей час хлопець допоміг військовим придбати й відремонтувати бойову машину, передає бійцям медикаменти і відвідує поранених у шпиталях.

Про один день роботи юного волонтера йдеться в сюжеті ТСН.

Понад рік день у день учень 4 класу після школи виходить на блокпост, який має назву “24 бики”, біля свого будинку і не полишає свого волонтерського місця ні в мороз, ні в спеку.

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“Доброго дня, збираємо кошти для ЗСУ! Скажіть паляниця!” - такими словами зустрічає він автомобілі, які зупиняються біля нього.

Зупиняються на його “блокпості” навіть пішоходи. Максима тут усі добре знають і довіряють. Тож радо роблять посильний внесок у скриньку волонтера.

Максим твердо вирішив допомогти військовим майже одразу після повномасштабного вторгнення.

Місцеві дітлахи спершу жертвували у скриньку свої кишенькові й видані батьками гроші на закупи. А згодом почали й самі долучатися до чергувань, як-от 11-річний Олексій.

Усі зібрані гроші хлопці передають військовим. А натомість отримують сувеніри з фронту. Вже мають трофейну ворожу каску, підписані прапори, гільзи та шеврони підшефних підрозділів.

Торік Максимко допоміг зібрати підрозділу ЗСУ на машину. Згодом - на її ремонт після обстрілу. А бійці натомість покатали малечу на відновленій автівці.

Батьки пишаються юним волонтером

“Було спочатку важко. Тому що багато хто критикував дитину, багато хто говорив, що не потрібно, війна, в дитини повинно бути дитинство, не занурювати його в це. Але в нас у родині багато хто воює, є друзі, дідусь, його три рідні дядьки, от і він не може стояти осторонь”, - каже Максимкова мати Олена Бевз.

За словами Максимка, блокпост “24 бики” існуватиме до Перемоги й відновлення України у своїх кордонах, адже і назва цього волонтерського пункту символічна.

“Тому що у нас 24 області, бики сильні і області сильні. Тому 24 бики!” - пояснює він.

Наостанок Максимко розповів ТСН свою мрію - стати військовим, як його дідусь і дядьки, та служити в легендарному “Азові”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "9-річний школяр на блокпосту! ТСН провела один день з маленьким волонтером"

Нагадаємо, незламний херсонський волонтер дядько Гриша без ніг і пальців допомагає пораненим у Дніпрі.

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