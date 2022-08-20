Директор заповедника: Могила Тараса Шевченко – под угрозой

Сложность ситуации заключается в том, что обложение памятника на могиле Шевченко мешками с песком невозможно из-за того, что там очень неустойчивая почва и оседает уже сама по себе.

Об этом 20 августа рассказала генеральный директор Шевченковского национального заповедника Валентина Коваленко в эфире ТСН в рамках телемарафона.

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"К сожалению, мы обращались во все инстанции, подавали грантовые заявки в мировые фонды для того, чтобы помогли нам эту сложную конструкцию — могилу Тараса Шевченко — подсказать, как защитить. Сегодня могила Тараса Шевченко — в достаточно угрожающем состоянии, потому что оседает почва. В 2010 году при Партии регионов, когда власть спешила реконструировать и музей, и мемориальный комплекс, было наделано очень много ошибок и гора, то есть могила, не была укреплена должным образом. Сегодня она оседает. И чтобы могилу обложить мешками для защиты от возможных ударов во время войны, мы не можем допустить, потому что это непосредственная угроза через проседание. Мы не знаем, в каком состоянии склеп. И поэтому сегодня эти подсказки нам, что корректировка памятника сеткой теневой, все это, конечно, не очень эффективно. И потому только молитвами украинцев... Мы ухаживаем за могилой, защищаем, как можем, но на сегодня такие дела. Другие достопримечательности защитили, обили соответствующими материалами", — сказала она.

По ее словам, в первую очередь требуются серьезные научные исследования, а уже непосредственно они дадут результат, будет изготовлена соответствующая научно-проектная документация. И, конечно, потом уже укреплять.

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