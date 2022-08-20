Директорка заповідника: Могила Тараса Шевченка – під загрозою

Складність ситуації полягає в тому, що обкладення пам'ятника на могилі Шевченка мішками з піском не є можливим через те, що там дуже нестійкий ґрунт і осідає вже сам по собі.

Про це 20 серпня розповіла генеральна директорка Шевченківського національного заповідника Валентина Коваленко в ефірі ТСН в рамках телемарафону.

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"На жаль, ми зверталися в усі інстанції, подавали грантові заявки до світових фондів для того, щоб допомогли нам оцю складну конструкцію - могилу Тараса Шевченка - підказати, як захистити. Сьогодні могила Тараса Шевченка - у досить загрозливому стані, тому що осідає ґрунт. 2010 року за Партії регіонів, коли та влада поспішала реконструювати і музей, і меморіальний комплекс, було нароблено дуже багато помилок і гора, тобто могила, не була укріплена належним чином. Сьогодні вона осідає. І щоб могилу обкласти мішками для захисту від можливих ударів під час війни, ми не можемо допустити, тому що це є безпосередня загроза через просідання. Ми не знаємо, в якому стані склеп. І тому сьогодні оті підказки нам, що коригування пам'ятника сіткою затінячою, все це, звичайно, не дуже ефективно. І тому лише молитвами українців... Ми доглядаємо могилу, захищаємо, як можемо, але на сьогодні така справа. Інші пам'ятки захистили, оббили матеріалами відповідними", - сказала вона.

З її слів, у першу чергу потрібні серйозні наукові дослідження, а потім уже безпосередньо вони дадуть результат, буде виготовлена відповідна науково-проєктна документація. І, звичайно, що потім уже укріплювати.

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