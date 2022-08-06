"Если нет физического здания – это не значит, что нет школы": как в этом году будут учиться украинские ученики

Пока только треть украинских школ готовы заработать очно с начала нового начального года, потому что укрытия, куда будут спускаться ученики и педколлектив в случае воздушной тревоги.

Наличие обустроенных хранилищ – основное условие для работы начальных заведений. В настоящее время их проверяют специально созданные комиссии. Как вариант – проводить образовательный процесс – дистанционно. Полномасштабное вторжение россиян сказалось и на количестве школьников. Скажем, в первый класс сейчас записалось гораздо меньше детей, чем в прошлом. Однако в августе еще будет донабор, поэтому ситуация может измениться, говорится в ТСН.

Осмеливаются направить на обучение своих детей не все родители. В одной киевской гимназии дефицит первоклашек. Если обычно, говорит директор Галина Поварчук, набирали около полусотни учеников — в этом году в списках пока вдвое меньше. «Многие родители уехали с маленькими детьми и они на сегодняшний день еще не готовы возвращаться. И еще – если мама не работала и у нее, куда возвращаться на работу, она остается в какой-то стране, она записывает детей в ту школу, и она начинает ходить в той школе директор гимназии Галина Поварчук.

И такая ситуация не только в этой гимназии. Хотя до сентября все еще может измениться. «В прошлом учебном году у нас было 400 173 первоклассника. По той оперативной информации, которую мы имеем сейчас — 325 тысяч. Поскольку ведутся боевые действия – мы можем ожидать, что их будет меньше, чем в прошлом учебном году», – говорит начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко.

Но отдать детей на обучение – всего полдела. Вопрос еще и как они потом будут получать знания: дистанционно или очно. Помимо желания родителей, все будет зависеть от ситуации в стране и имеют ли учреждения устроенные укрытия, куда в случае сигнала тревоги будут спускаться ученики. «Это наше цокольное помещение. Оно будет служить укрытием для наших учеников», — говорят в гимназии.

Это – цокольное помещение, часть которого раньше использовали как гардеробную. Здесь еще предстоит доделать ремонт. Среди удобств – вода, санузел, свет, несколько эвакуационных выходов. Само сооружение построили еще в XIX веке, поэтому стены достаточно прочные. Ширина наших стен 2 метра 40 сантиметров. Здесь хорошо все сделано и если вы обратите внимание на наши потолки, они обладают выпуклой поверхностью, что гарантирует большую безопасность», — показывает директор.

Она также добавляет, что в некоторых помещениях уже расставлены стулья. Более того — обустроили несколько классов. Так что учащиеся во время тревоги смогут продолжить обучение. Правда, в этих помещениях есть окна, их вскоре должны закрыть ставнями или мешками с песком.

Насколько приспособлены школьные укрытия и есть ли они вообще, проверяет специальная комиссия. В нее входят, в частности, представители госслужбы по чрезвычайным ситуациям. «Общее количество школ в государстве составляет чуть более 10 тысяч, проверено около половины. Где-то у 37% школ есть защитные сооружения и самые простые укрытия», — говорят спасатели.

Больше притензий во время проверок — касаются недостаточного количества эвакуационных выходов и захламленности путей эвакуации. Некоторые еще и обшиты не огнеупорными материалами. Это можно поправить. Да и даже если в школе вообще отсутствуют укрытия – есть варианты. "Это заключение договоров с рядом расположенными субъектами хозяйствования, куда могут участники учебного процесса организованно эвакуироваться, но расстояние по нормам не может быть более 500 метров", — говорит директор департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Украины Виктор Витовецкий.

А вот школы, пусть и с укрытиями, но расположенные в зоне боевых действий, очно точно не заработают. «А также на расстоянии 40 км от таких опасных районов. То есть, это среднее расстояние полета артиллерийского снаряда», — говорят спасатели.

Такой шаг вынужден, чтобы не подвергать угрозе жизни учеников и педколлектива, потому что враг постоянно обстреливает гражданские объекты. В частности, и учебные заведения. «По состоянию на сегодняшний день у нас разрушены 128 учреждений среднего общего образования — школ то есть — и 929 повреждены», — говорит начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко.

В этих школах обучение возможно только дистанционно. «Если нет физического здания – это не значит, что нет школы. Мы надеемся, что такие школы смогут возобновить обучение в онлайн формате, что коллективы будут сохранены, и что дети смогут учиться именно с теми учителями, которых они знают, которых они любят», — говорит Юрийчук.

Как вариант – перевести ребенка в другое заведение – в регион, где активных боевых действий нет. Получать украинское образование ребенок сможет, и если находится за границей. «Родители могут подать заявление в любую школу, которая осуществляет дистанционное обучение, или экстернат, или воспользоваться услугами нашей международной украинской школы. Это может быть прямой экстернат, а есть у нас еще 40 партнерских школ в 17 странах Европы, которые работают с международной украинской школой по договорам», — утверждает Юрий Кононенко.

Между тем, чиновники не исключают, если ситуация в стране ухудшится — все или часть украинских школ снова полностью переведут на дистанционку.

Читайте также:

Ситуация на Запорожской АЭС накаляется: о чем предупреждают эксперты и как реагирует мир

В Николаевской области враг уничтожает села, но военные заставляют его технику навсегда остаться в украинских степях

В Харьковской области военные уничтожали батарею кафиров, когда начался обстрел: ТСН оказалась на линии огня