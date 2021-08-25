Как "пригорает" у россиян: что в Кремле говорят о Крымской платформе и параде

Как "пригорает" у россиян: что в Кремле говорят о Крымской платформе и параде

Москва бы предпочла провести свой "крымский саммит", вроде "Ялты-2", но не суждено.

Уже неделю у россиян настоящая истерика. Не успели кремлевские рупоры и пропагандисты облить грязью Соединенные Штаты за вывод войск из Афганистана, как Москве надо было быстро штамповать новые методички и "темники" по саммиту Крымской платформы и торжественному военного параду к 30-летию Независимости Украины.

Что они только не говорили. И что "в Зеленского вселился Порошенко, мол, на параде ему оставалось только выкрикнуть "Томос". И сравнивали Украину с Афганистаном, "который превратили в филиал ада на Земле".

Что греха таить — Москва не может смириться с самим фактом восстановления украинской независимости. С самого развала "совка" начале 90-х, когда Россия была слабой, Кремль постоянно угрожал нам войной, если мы будем идти в ЕС и НАТО. Не могут в Москве смириться и сейчас, ведь у Украины есть сильная армия, которая дала отпор пророссийским боевикам на Донбассе.

Но, к счастью, как писал в своей книге еще в 2003 году второй президент Леонид Кучма, "Украина — не Россия". ТСН.ua промониторил, как Россия реагирует на учредительный саммит Крымской платформы, юбилейный парад к 30-летию независимости, и собрал самые абсурдные заявления кремлевских пропагандистов.

Крымская платформа

На восьмой год незаконной оккупации Крыма, Украина, наконец, "сделала" россиян. Первый учредительный саммит Крымской платформы, который состоялся в Киеве 23 августа, стал настоящей дипломатической победой. Нам удалось сломать кремлевский нарратив о том, что Крым за скобками, а говорить стоит только о Донбассе, пока Россия будет строить "керченские мосты" и осуществлять ползучую аннексию Черного и Азовского морей.

Истерика россиян, которые хотели бы провести свой фейковый "крымский саммит", началась задолго до самого события. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба неоднократно подчеркивал, что Москва откровенно запугивала и угрожала другим странам, требуя не принимать участия в саммите Крымской платформы. Отсутствие представителей стран Африки, Южной Америки и слабое представительство стран Азии яркое тому подтверждение.

Однако "Ялту-2" (когда в 1945 году в Крыму после Второй мировой фактически поделили мир), чтобы легитимизировать оккупацию полуострова, устроить россиянам не удалось. Проведением первого саммита Крымской платформы мы вернули вопрос Крыма в международную повестку дня.

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Что только не говорили в Кремле. Фейковые руководители Крыма называли саммит "клубом врагов России" и "бредом сумасшедшего". За неделю до саммита глава российского МИДа Сергей Лавров окрестил его "шабашем, где будут пестовать неонацистские и расистские настроения". А вот пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков оказался более "дипломатичным", назвав Крымскую платформу "недружественной".

Москва даже ввела санкции против Дмитрия Кулебы, хотя в дипломатии такое не принято. Украина ответила более чем достойно — Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе. Россия же противоречила сама себе. Сначала спикер российского МИДа говорила, что Москва готова присоединиться к Крымской платформе. Но сразу после саммита Мария Захарова не увидела возможности для участия.

Парад

Но, больше всего яда в адрес Украины вылилось после репетиции юбилейного парада и собственно его проведения. Чтобы понять, как у русских "пригорало", стоит лишь быстро просмотреть несколько выпусков программы "60 минут", где ведущей является известная российская пропагандистка Ольга Скабеева (ранее она вела эту передачу со своим мужем Евгением Поповым, но сейчас у него более "ответственна" миссия — он баллотируется в Госдуму).

ТСН.ua

Чего там только не было. После репетиции парада, где украинские десантники выполнили символическую песню о Путине, Украину сравнивали с "Талибаном", говоря, что теперь российско-украинским отношениям "хана". Собственно сам военный парад 24 августа называли "хуторянским", а технику, которая была там представлена, едва не такой, что уже "рассыпалась".

Но в России вряд ли возможно такое единение нации во время военного парада. Да и вряд ли возможно признание молодого военного любимой, который прямо на Крещатике предложил своей девушке руку и сердце. Это видео облетело Интернет и соцсети, растрогав пользователей.

Еще одним предметом для метания желчи в адрес Украины стал указ Зеленского о праздновании Дня украинской государственности в день крещения Киевской Руси. На это сразу же отреагировал Сергей Лавров, выдав очередную порцию перлов: "Украина наверняка еще не раз порадует нас своими решениями. Вот на днях было сказано, что они приватизировали День крещения Руси. Не знаю, может, скоро Зеленский решит, что и Новый год можно отмечать только в Украине, потому что все остальное — не украинское".

Но Сергей Лавров очевидно забыл, что более 300 лет назад именно российский император Петр I приказал праздновать Новый год не 1 сентября (а раньше и вообще 1 марта), а 1 января, чтобы быть поближе к Европе.

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