Когда закончится война в Украине: Жданов шокировал датой

Активные боевые действия могут продолжаться в течение всего 2025 года. Впрочем, в 2026 году Украина, вероятно, будет иметь возможность закончить войну с Россией.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

Как изменится война в Украине после инаугурации Трампа

По его словам, сколько нужно времени на окончание войны в Украине очень трудно сказать, потому что неизвестно, насколько будем сопротивляться мы или президент страны-агрессорки Путин.

“Скорее всего, мы будем противиться, потому что наступила эпоха “Трампизма”. Я думаю, что вряд ли мы сможем получить какие-нибудь хорошие новости”, — говорит Олег Жданов.

Он приводит в пример политику Трампа по Израилю.

"Там, за счет давления на Нетаньяху, команда Трампа добилась того, что Израиль фактически капитулировал перед ХАМАСом. Никакой цели войны не достигнуто. ХАМАС остается жив, остается руководителем, ХАМАС легитимизирован, поскольку он является стороной договора. Израиль покидает территорию Газа, выводит войска. А еще будет договор сервитута, так называемый Филадельфийский коридор, который Израиль не будет контролировать. Еще отдает заложников с коэффициентом 1:30, 1:50, в зависимости от статуса заложника. 33 заложника меняют почти на полторы тысячи личного состава ХАМАСовцев и "Хезболлы", — говорит Олег Жданов.

Он считает, что после инаугурации Трампа Украине будет "очень тяжело" — тем более что новый президент США хочет прекратить выплаты.

"Он хочет, чтобы Европа брала на себя все расходы, а Соединенные Штаты не тратили ни одного цента, как на поддержку нашей страны, так и вообще на войну и на восстановление. Так что я сегодня вижу перспективу не очень радужную для нас. Радуги мы здесь не получим, как я понимаю”, — говорит военный эксперт.

Когда закончится война в Украине

По словам Олега Жданова, возможные сроки окончания войны в Украине будут зависеть от ситуации на линии фронта и экономике.

“Для России – в экономике. Потому что на фронте у них ситуация, насколько мы видим, более-менее. Я не беру урон, для России это не проблема. Я имею в виду продвижение российских войск — мы до сих пор не можем даже остановить их", — говорит военный эксперт.

Для России именно болезненный и самый действенный рычаг давления – это экономика, объясняет Олег Жданов.

“Как только они начнут “сыпаться”, банковская и экономическая сферы, тогда Российская Федерация будет соглашаться на какие-либо условия или компромиссы. А у нас наоборот – если экономика немного поднимается, мы разворачиваем производство, начинаем получать уже и собственное оружие”, – говорит Олег Жданов.

В то же время у Украины, говорит Жданов, проблемы на фронте, с мобилизацией, укомплектованностью личным составом и высшими органами системы военного управления.

“Никако не может фронт найти общий язык с Генштабом и Сырским. Такое впечатление, что они идут по параллельным курсам и никак не могут пересечься. Вот у нас в этом проблема. Все будет зависеть от того (сроки окончания войны – ред.), насколько мы устойчивы, насколько мы будем отстаивать свой суверенитет и Россия – будет ли давить на нее Трамп, или не будет. Я так думаю, что вряд ли будет. Это мое личное мнение", — говорит военный эксперт.

Как можно закончить войну в Украине

По словам Олега Жданова, судя даже по тем оценкам, которые сегодня дают американские издания, политологи и аналитики, Трамп выберет "корейский вариант" относительно сценария завершения войны в Украине.

“Трампу безразлично. Он показывает это своим поведением и всеми своими действиями и высказываниями. Ему все равно, где будут стоять войска. И неважно, как закончится война. У меня дежавю такое маленькое, когда он сказал эту фразу на вечеринке, посвященной его инаугурации накануне – что он закончит войну и убережет мир от Третьей мировой войны”, – говорит Олег Жданов.

По его мнению, у Трампа будет основная идея окончания войны – это просто прекратить стрелять.

“Мы с вами когда-то это уже слышали, в 2019 году. Владимир Александрович (Зеленский – ред.) начинал именно с этого. Трамп начинает с того же. Ему все равно там, где чья территория, где кто, кого избил, где кто, кому, что виноват. Кстати, его окружение говорит, что никаких претензий, репараций — ничего не должно быть. Просто нужно прекратить стрелять. А это корейский вариант. Судя по поведению и высказываниям Трампа, они будут продвигать его", — считает военный эксперт.

Он отметил, что окружение Трампа говорит о том, что Украине нужно привыкнуть к мнению о лишении ее территорий.

“Как говорил Лавров, как говорил Путин, Патрушев – все там хором, что нужно учитывать реалии на земле. Вот то, что они уже отвоевали. Я даже предположу, что Путин наберется наглости и потребует от Трампа, чтобы в административных границах, чтобы мы еще отвели войска, где они не успели захватить”, — считает Олег Жданов.

В то же время, президент Владимир Зеленский говорит о том, что Украина не торгует территориями, что нужно продолжать боевые действия. По мнению Олега Жданова, если мы стремимся вернуть территориальную целостность, нам ни в коем случае не нужно соглашаться на прекращение огня без гарантий.

“Потому что эта пауза – мы не перегоним Россию. Как сказал Марк Лютер, генеральный секретарь НАТО — за три месяца Россия выпускает оружия больше, чем все НАТО вместе взятое за год. Понимаете, какие там безумные темпы? И вот дайте им передышку на полгода. Так, через полгода здесь армии будет миллион с танками, с бронированными машинами”, — говорит военный эксперт.

Сколько лет будет продолжаться война в Украине

В то же время, по словам Олега Жданова, война не будет продолжаться бесконечно годами. Во-первых, Трамп может решить перестать помогать Украине в войне с Россией.

“За чей счет мы будем воевать? Если Соединенные Штаты перестают помогать. Вот осталось там 4 млрд — отдаст их Трамп или не отдаст. А потянет ли Европа или не потянет? Вот вопрос. За чей счет мы будем воевать? – говорит военный эксперт.

Во-вторых, по словам Олега Жданова, у Украины есть перспектива завершить войну в 2026 году.

“2025 год точно придется воевать, а 2026-й может прекратить существование Российская Федерация. У них уже там серьезные проблемы. Они скрывают много вещей: эмиссию денег, инфляцию. Скрывают тем, что в ручном режиме через отдельные банки выдают беспроцентные кредиты военным предприятиям, а затем переводят его в разряд невовратного", — говорит Олег Жданов.

Он объясняет: фактически в России надувают мыльный пузырь, который может лопнуть в любой момент.

”Через неделю, месяц, полгода. Потому что золото кончается, золотой запас, нефти покупается меньше. Мы еще проходимся по военно-промышленным предприятиям огневыми ударами. Так что обрушение Российской Федерации может наступить в ближайший год-два. И вот это и будет перспектива окончания войны", – говорит военный эксперт.

Остается вопрос – выдержим мы это или нет.

"Я думаю, что мы могли бы выдержать, если бы сегодня государство развернулось в сторону обучения и патриотического воспитания общества, плюс изменение порядка финансирования и мотивации для общества относительно защиты страны", — говорит Олег Жданов и добавляет, что также нужно кардинально реформировать украинскую армию.

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