Коли закінчиться війна в Україні: Жданов шокував датою

Активні бойові дії можуть тривати протягом усього 2025 року. Втім у 2026 році Україна, ймовірно, матиме можливість закінчити війну з Росією.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

Як зміниться війна в Україні після інавгурації Трампа

За його словами, скільки потрібно часу на закінчення війни в Україні — дуже важко сказати, тому що невідомо, наскільки будемо опиратися ми або президент країни-агресорки Путін.

“Скоріше за все, ми будемо опиратися, тому що настала епоха “Трампізма”. Я думаю, що навряд чи ми зможемо отримати якісь гарні новини”, — каже Олег Жданов.

Він наводить як приклад політику Трампа щодо Ізраїлю.

“Там, за рахунок тиску на Нетаньяху, команда Трампа домоглася того, що Ізраїль фактично капітулював перед ХАМАСом. Жодної цілі війни не досягнуто. ХАМАС залишається живий, залишається керівником, ХАМАС легітимізовано, оскільки він сторона договору. Ізраїль покидає територію Гази, виводить війська. А ще буде договір сервітуту так званий Філадельфійський коридор, який Ізраїль не буде контролювати. Ще й віддає заручників із коефіцієнтом 1:30, 1:50, в залежності від статусу заручника. 33 заручника міняють майже на півтори тисячі особового складу ХАМАСівців і “Хезболи”, — каже Олег Жданов.

Він вважає, що після інавгурації Трампа Україні буде “дуже важко” — тим більше, що новий президент США хоче припинити виплати.

“Він хоче, щоб Європа брала на себе всі витрати, а Сполучені Штати не витрачали жодного цента, як на підтримку нашої країни, так і взагалі на війну і на відновлення. Так що я сьогодні бачу перспективу не дуже радужну для нас. Веселки ми тут не отримаємо, наскільки я розумію”, — каже військовий експерт.

Коли закінчиться війна в Україні

За словами Олега Жданова, можливі терміни закінчення війни в Україні залежатимуть від ситуації на лінії фронту та в економіці.

“Для Росії — в економіці. Тому що на фронті у них ситуація, наскільки ми бачимо, більш-менш. Я не беру втрати, для Росії це не проблема. Я маю на увазі просування російських військ — ми досі не можемо навіть його зупинити”, — каже військовий експерт.

Для Росії саме болючий і саме дієвий важіль тиску — це економіка, пояснює Олег Жданов.

“Щойно вони почнуть “сипатися”, банківська і економічна сфери, тоді Російська Федерація буде погоджуватися на якісь умови чи компроміси. А у нас навпаки — якщо економіка трішки піднімається, ми розгортаємо виробництво, починаємо отримувати вже і власну зброю”, — каже Олег Жданов.

Водночас Україна, каже Жданов, має проблеми на фронті, з мобілізацією, укомплектованістю особовим складом і вищими органами системи військового управління.

“Ніяк не може фронт порозумітися з Генштабом і з Сирським. Таке враження, що вони йдуть паралельними курсами і ніяк не можуть перетнутися. От у нас в цьому проблема. Усе буде залежати від того (терміни завершення війни — ред.), наскільки ми стійкі, наскільки ми будемо відстоювати свій суверенітет і Росія — чи буде тиснути на неї Трамп, чи не буде. Я так думаю, що навряд чи буде. Це моя особиста думка”, — каже військовий експерт.

Як можна закінчити війну в Україні

За словами Олега Жданова, судячи навіть з тих оцінок, які сьогодні дають американські видання, політологи й аналітики, Трамп обере “корейський варіант” стосовно сценарію завершення війни в Україні.

“Трампу байдуже. Він це показує своєю поведінкою і всіма своїми діями і висловлюваннями. Йому байдуже, де будуть стояти війська. І байдуже, як закінчиться війна. У мене дежавю таке маленьке, коли він сказав цю фразу на вечірці, присвяченій його інавгурації напередодні — що він закінчить війну і вбереже світ від Третьої світової війни”, — каже Олег Жданов.

На його думку, у Трампа буде основна ідея закінчення війни — це просто припинити стріляти.

“Ми з вами колись це вже чули, в 2019-му році. Володимир Олександрович (Зеленський — ред.) починав саме з цього. Трамп починає з того ж самого. Йому байдуже там, де чия територія, де хто, кого побив, де хто, кому, що винен. До речі, його оточення каже, що ніяких там претензій, репарацій — нічого не має бути. Просто треба припинити стріляти. А це корейський варіант. Судячи з поведінки і висловлювань Трампа, вони будуть просувати його”, — вважає військовий експерт.

Він зазначив, що оточення Трампа говорить про те, що Україні треба треба звикнути до думки про позбавлення її територій.

“Як казав Лавров, як казав Путін, Патрушев — всі там хором, що треба враховувати реалії на землі. От те, що вони вже відвоювали. Я навіть припущу, що Путін набереться нахабності і буде вимагати від Трампа, щоб в адміністративних кордонах, щоб ми ще відвели війська, де вони не встигли захопити”, — вважає Олег Жданов.

Водночас президент Володимир Зеленський каже про те, що Україна не торгує територіями, що треба продовжувати бойові дії. На думку Олега Жданова, якщо ми прагнемо повернути територіальну цілісність, нам у жодному разі не треба погоджуватися припинення вогню без гарантій.

“Тому що ця пауза — ми не не переженемо Росію. Як сказав Марк Лютер, генеральний секретар НАТО — за три місяці Росія випускає зброї більше, ніж все НАТО разом взяте за рік. Розумієте, які там шалені темпи? І от дайте їм передишку на півроку. Так через півроку тут армії буде мільйон з танками, з броньованими машинами”, — каже військовий експерт.

Скільки років триватиме війна в Україні

Водночас, за словами Олега Жданова, війна не триватиме нескінченно роками. По-перше, Трамп може вирішити припинити допомагати Україні у війні з Росією.

“За чий кошт ми будемо воювати? Якщо сполучені Штати припиняють допомагати. От залишилось там 4 млрд — віддасть їх Трамп чи не віддасть. А потягне Європа чи не потягне? Ось питання. За чий кошт ми будемо воювати?” — каже військовий експерт.

По-друге, за словами Олега Жданова, в України є перспектива завершити війну у 2026 році.

“2025-й рік точно доведеться воювати, а 2026-й може припинити існування Російська Федерація. У них вже там серйозні проблеми. Вони вони приховують багато речей: емісію грошей, інфляцію. Приховують тим, що в в ручному режимі через окремі банки видають безвідсоткові кредити військовим підприємствам, а потім переводять його в розряд незворотного”, — каже Олег Жданов.

Він пояснює: фактично в Росії надувають мильну бульбашку, яка може лопнути в будь-який момент.

”За тиждень, за місяць, за півроку. Тому що золото закінчується, золотий запас, нафти купується менше. Ми ще проходимося по військово-промисловим підприємствам вогневими ударами. Так що обвал Російської Федерації може настати у найближчий рік-два. І от це і буде перспектива закінчення війни”, — каже військовий експерт.

Лишається питання — витримаємо ми це чи ні.

“Я думаю, що ми б могли витримати, якби сьогодні держава розвернулася у бік навчання і патріотичного виховання суспільства, плюс зміна порядку фінансування та мотивації для суспільства стосовно захисту країни”, — каже Олег Жданов і додає, що також потрібно кардинально реформувати українську армію.

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