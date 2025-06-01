Миротворцы для Украины: что на самом деле стоит за обещаниями Запада

Будут ли миротворцы в Украине

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Заявления европейских партнеров о возможном введении миротворческих миссий в Украину вызывают мгновенную и агрессивную реакцию Кремля. Российская Федерация пугает мир Третьей мировой войной, что создает значительные препятствия для реализации этих инициатив.

Военный эксперт Игорь Козий объясняет, почему Украина не имеет прямых рычагов влияния на этот процесс и какие подводные камни скрываются на пути к миру.

Международные механизмы: есть ли у Киева влияние?

Игорь Козий отмечает, что Украина, к сожалению, не имеет собственных механизмов для размещения миротворческих миссий. Это решение находится в исключительной компетенции Организации Объединенных Наций (ООН), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также Европейского Союза (ЕС), и только при наличии соответствующего мандата.

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«Конечно, мы можем просить о таком размещении у европейского сообщества. Украина может обратиться к той или иной международной организации с просьбой введения такой миротворческой миссии и организовать соответствующее выступление-обращение о таких намерениях на заседании организации», — объясняет эксперт.

Однако, это лишь просьба, а не прямой рычаг влияния.

Российское «нет»: Главное препятствие для миротворцев

Хотя инициативы относительно миротворцев уже несколько раз звучали от Франции, Германии и Великобритании, эти заявления всегда сопровождаются осторожными формулировками: «возможно», «вероятно», «хотелось бы». Это свидетельствует о том, что пока речь идет лишь о намерениях, которые очень далеки от реальности.

«Подобное решение могут принять только в том случае, если Россия в составе этих организаций проголосует „за“ него. Вот такой парадокс, — отмечает Козий, — Думаю, что в Совете Безопасности ООН россияне никогда за подобное не проголосуют и будут всячески затягивать такое голосование».

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Это создает абсурдную ситуацию, когда страна-агрессор может блокировать миротворческие миссии, направленные на урегулирование конфликта, который она сама развязала.

Межгосударственное решение: есть ли альтернативный путь?

Существует еще один вариант — принятие решения об отправке миротворцев непосредственно между странами, на их собственном уровне. Однако, пока таких консолидированных межгосударственных заявлений и совместных действий не наблюдается.

«Не было такого, чтобы такое заявление сделали французы и ввели миротворцев, или немцы объединились в этом решении с французами и заявили, что направляют своих миротворцев в Украину», — констатирует эксперт.

Он подчеркивает, что в Европе также присутствуют манипуляции вокруг этой чувствительной темы и сильная зависимость от настроений в обществе.

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Европейцы активно организовывают учебные миссии, но, как отмечает Козий, «в условиях войны Украину это не удовлетворит и тем более не спасет. Нам нужно именно стационарное войско».

Количество и функции миротворцев: Неопределенность сохраняется

Ранее обсуждалась цифра в 30-50 тысяч миротворцев, а также возможные места их размещения в Украине. Однако, Игорь Козий отмечает, что дать точный ответ относительно необходимого количества крайне трудно без четкого понимания их функций.

«Одно дело, когда их количество нужно для охраны правопорядка или исключительно военных объектов, и совсем другое, если для выполнения более сложных задач в условиях войны», — объясняет он.

«Вот у нас и получается, что никто толком ничего не понимает, об этом только говорят без какого-либо анализа и подходов, а все остается на начальных стадиях», — резюмирует Игорь Козий.

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По словам эксперта, дискуссии о миротворцах уже давно перешли из военной плоскости в психологическую. Он отмечает, что решения лидеров государств в значительной степени зависят от общественных настроений и их консультантов, и «когда мы с вами пробуем за кого-то что-то решать, то я вам сразу говорю: мы обречены».