"Мы боимся насилия": украинцы в ЮАР рассказали о массовых беспорядках и мародерстве в стране

"Мы боимся насилия": украинцы в ЮАР рассказали о массовых беспорядках и мародерстве в стране

Местные уничтожают все, чтобы не подлежало восстановлению.

Беспорядки в Южно-Африканской республике. Число погибших в результате столкновений перевалило за 2 сотни.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

Смертность связывают с усилением мародерства .За последние дни в стране было разграблено более 8 сотен магазинов. Около 2 с половиной тысяч человек были арестованы в связи с беспорядками.

В провинции сейчас проживает более сотни украинцев, которые на себе ощутили последствия конфликта. В эксклюзивном комментарии ТСН они рассказали подробности.

«Страшно, нам реально страшно, разгромы повсюду. Уничтожили, разграбили и самое интересное, они все это поджигают и это сделали, чтобы это не подлежало восстановлению. Очередь просто огромные, знакомые в соседнем районе стояли от 4 утра и в 2:00 дня они только попали в магазин», — рассказывает Виктория.

Новости мира: в ЮАР количество погибших в результате столкновений перевалило за 2 сотни

«Они сами мобилизовались — мужчины среднего возраста. Кто как мог себя вооружил. Дефицит продуктов есть, но прежде всего, мы боялись насилия, что будут громить не только магазины, но и аптеки но и частные дома. Нам было страшно», — уверяет Екатерина.

Нынешний глава страны Сирил Рамафоса считает, что беспорядки и грабежи были организованы. Беспорядки были попыткой захватить демократию в Южной Африке.

Массовые беспорядки в стране вспыхнули после заключения бывшего президента Джейкоба Зумы. Его посадили на 15 месяцев за неуважение к суду — он не явился на заседание по делу о коррупции.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку