Джамала ошеломила, на сколько кило ей удалось похудеть за 4 месяца

Во время второй беременности звезда набрала 20 кило.

Украинская певица Джамала, которая стала первой участницей нового сезона шоу "Танці з зірками", рассекретила, на сколько кило похудела.

Так, во время второй беременности артистка набрала 20 килограммов. За 4 месяца ей удалось избавиться от 12 кило. Об этом она рассказала в программе "Это роскошь" на Радио НВ. Звезда отметила, что обратилась за помощью к диетологу, поскольку хотела надеть свою одежду и выглядеть так же, как и до беременности.

"Во время первой беременности я могла как-то вес больше контролировать и набрала где-то 13 кг, и это была супер норма. А вторая беременность пришлась на пандемию, поэтому не было спорта. Я люблю плавать, но не было возможности посещать бассейн. Отсутствие спорта плюс сериалы, печенье сыграли свою роль. И всякие штучки, которые ты себе позволяешь во время беременности, а после у тебя так же включается: "Я что, не могу себе позволить?" — поделилась она.

instagram.com/jamalajaaa

Артистка обратилась за помощью к специалистам, когда сыну было 8 месяцев и она решила прекратить грудное вскармливание. Самым сложным во время похудения Джа было "держаться".

"Первый месяц был сложным, и когда через две недели я пришла взвешиваться, оказалось, что я сбросила всего 800 граммов. Я была в шоке! Как? Я же просто супер-отличница, я ничего не ела: ни печенья, ничего сладкого, молочного, фруктов, никаких фруктов вообще! Бананов! Я очень люблю бананы. Ни одного! И всего 800 грамм за первые две недели! Мне кажется, это был самый тяжелый момент. Не бросить и не сказать: "Да, ничего не действует, все, пока, я буду есть, как я ела". А потом, когда через две недели и еще через две недели на весах уже стало минус два кило — о, это уже интереснее", — рассказала звезда.

Исполнительница посоветовала всем, кто хочет изменений в фигуре, не сдаваться в первый месяц. Сейчас же, знаменитость продолжает правильно питаться. Иногда Джамала может позволить себе фастфуд, но говорит, что сейчас ей это уже "не по кайфу".

Напомним, не так давно похудевшая Джамала в кожаных штанах и топе выступила на Atlas Weekend. Артистка очаровала изменениями в фигуре.

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