На карте есть, а по факту – не совсем: в Киеве "потерялись" бомбоубежища

На карте есть, а по факту – не совсем: в Киеве "потерялись" бомбоубежища

Невозможно найти помещение и даже ключи от него.

Жители одной из многоэтажек Киева на улице Драгоманова не смогли найти укрытие, официально зарегистрированное в их доме на соответствующей карте КГГА.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Никаких подсказок, где расположено помещение нет. Поэтому люди обратились в коммунальные и другие учреждения – но и там найти укрытие не помогли.

Инициативная группа жильцов дома решила его все-таки разыскать – и тут начался настоящий квест. Несмотря на просьбы людей, с ними никто не встретился и ничего не объяснил.

"Мы обратились к представителям ЖЭКа. Обратились также в районную администрацию, обратились к депутату, обратились в Киевскую администрацию", — объяснили жильцы дома.

Кроме того, невозможно найти и ключи от хранилища, существующее пока только виртуально. По номеру телефона, указанному возле хранилища на карте КГГА, никто не отвечает.

"По этому телефону я не дозвонилась и дальше начала звонить диспетчеру. Это коммунальный диспетчер, отвечающий за все дома, которые есть на балансе нашего ЖЭКа. Она сказала, что не знает ни о наличии помещений, ни о ключах!" — рассказала жительница многоэтажки.

После очередных переговоров управляющая компания, обслуживающая дом, передала ключи от хранилища коммунальному диспетчеру, но тот находится в соседнем доме. Поэтому возникла другая проблема – получить их в случае экстренной ситуации будет не просто.

Поэтому люди хотят сделать специальный дубликат, который можно было бы оставлять, например, у консьержей, всегда сидящих в домах. Но управляющая компания хочет, чтобы обязательства за эти ключи взяли на себя сами жильцы. Подобную ответственность они брать на себя не хотят, поэтому вопрос остается открытым.

"Но очевидно проблема с убежищами есть не только в Киеве. Не поленитесь, узнайте, где ближайшие убежища в ваших городах, и в случае любых нарушений – обращайтесь в местные органы!" – объяснил директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Напомним, что в случае чрезвычайных ситуаций в Киеве подготовлены подземные укрытия. Их адреса можно просмотреть на специальной карте, составленной Киевской городской администрацией.

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