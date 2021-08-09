На территории Софии Киевской случайно нашли украшение XI-XII века

Археологи предполагают, что это золото, так как другой металл не сохранился.

Золотое украшение XI-XII столетия археологи обнаружили на территории Софии Киевской. Драгоценность заметили во время ремонтных работ. Находка весит чуть более 4 граммов, 6 сантиметров длиной и 9 миллиметров в ширину.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Золотое ли украшение должна определить экспертиза, но в археологов сомнений нет — другой металл не сохранил бы такого вида с почти тысячу лет.

Специалисты предполагают, что эту драгоценность привезли из Византии. И, скорее всего — это часть нимба с какой-то иконы.

Археологи надеются, что находка вскоре смогут увидеть все желающие в музее Святой Софии.

Новости Украины: на территории Софии Киевской нашли золотое украшение ХІ-ХІІ столетия

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