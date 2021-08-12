Над Киевом снова кружили истребители: фото, видео

Подготовка к параду на День Независимости продолжается.
В небе над Киевом снова заметили истребители.
Об этом сообщили жители правого берега.
Сегодня истребители видели в Святошинском и Соломенском районах столицы.
Как выяснил ТСН.ua, сейчас идет подготовка к параду. Нацгвардия проводит тренировочные полеты.
"К 30-летию Независимости над Крещатиком и Майданом Незалежности пролетят военные самолеты. В небо поднимутся семь истребителей МиГ-29. Также можно будет увидеть "Мрію", которую будет страховать Ан-124 "Руслан", — сообщил журналист ТСН Иван Петринчак.
Напомним, вчера, 11 августа, над Киевом тоже пролетали истребители, военно-транспортные самолеты и вертолеты.