"Новое поле для предстоящих дискуссий": эксперт объяснил, что изменила встреча G20 для Украины

Саммит G20, состоявшийся 15-16 ноября на Бали, и на котором в онлайн режиме выступил президент Владимир Зеленский, был важной площадкой для поднятия вопроса войны России против Украины. Тогда президент Украины представил формулу мира, состоящую из 10 пунктов.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал политический эксперт и аналитик Максим Джигун.

"То, что Украина была между главными темами, если не главной темой, и началась она с участия президента Украины Владимира Зеленского, это о многом говорит. Поэтому я на самом деле не думаю, что появилось какое-то единство у группы "двадцати", его там никогда не было, но то, что эти люди смогли по крайней мере обменяться мнениями, и это создало новое поле для будущих дискуссий, и, возможно, перелома в позициях того же Китая или Индии, это ключевое отличие этого саммита, и главное достижение для нас ", – отметил эксперт.

Максим Джигун также подчеркнул, что встреча G20 была важна с точки зрения обсуждения появившихся за последний год вызовов.

"Лидер Индонезии, который активно призывал быть менее жестким по отношению к России лидеров других государств. Он сказал, что это – самый сложный саммит G20. Я с ним согласен. Поэтому на этот раз вызовов было гораздо больше, чем при коронавирусе", — резюмировал политический. эксперт.

Саммит G20 в Индонезии

15-16 ноября на Бали состоялся саммит лидеров разных государств. Президент Украины Владимир Зеленский выступал в режиме онлайн.

Диктатор Владимир Путин допускал свое присутствие на саммите, однако 9 ноября стало известно, что делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

В ходе саммита G20 Сергея Лаврова проигнорировали почти все представители других государств.

Политический консультант Дмитрий Васильев считает, что одной из причин того, почему Путин не поехал на саммит "Большой двадцатки", стало то, что накануне ему не удалось договориться о переговорах с президентом США Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином.

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