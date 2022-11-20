"Нове поле для майбутніх дискусій": експерт пояснив, що змінила зустріч G20 для України

На саміті G20 Володимир Зеленський представив формулу миру, яка складається з 10 пунктів.

Саміт G20, який відбувся 15-16 листопада на Балі, і на якому в онлайн режимі виступив президент Володимир Зеленський, був важливим майданчиком для підняття питання війни Росії проти України. Тоді президент України представив формулу миру, яка складається з 10 пунктів.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів політичний експерт та аналітик Максим Джигун.

"Те, що Україна була поміж головних тем, якщо не головною темою, і розпочалася вона з участі президента України Володимира Зеленського, це багато про що говорить. Тому я насправді не думаю, що з'явилась якась єдність у групи "двадцяти", її там ніколи не було, але те, що ці люди змогли принаймні обмінятись думками, і це створило нове поле для майбутніх дискусій, і, можливо, переламу у позиціях того ж Китаю чи Індії, це є ключовою відзнакою цього саміту, і головним досягненням для нас", - зазначив експерт.

Максим Джигун також підкреслив, що зустріч G20 була важлива з точки зору обговорення викликів, які з'явилися за останній рік.

"Лідер Індонезії, який активно закликав бути менш жорстким по відношенню до Росії лідерів інших держав. Він сказав, що це – найскладніший саміт G20. Я з ним погоджуюсь. Тому цього разу викликів було набагато більше, ніж за часів коронавірусу", - резюмував політичний експерт.

Саміт G20 в Індонезії

15-16 листопада на Балі відбувся саміт лідерів різних держав. Президент України Володимир Зеленський виступав в режимі онлайн.

Диктатор Володимир Путін допускав свою присутність на саміті, однак 9 листопада стало відомо, що російську делегацію очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Під час саміту G20 Сергія Лаврова проігнорували майже всі представники інших держав.

Політичний консультант Дмитро Васильєв вважає, що однією з причин того, чому Путін не поїхав на саміт "Великої двадцятки" стало те, що напередодні йому не вдалось домовитись про перемовини з президентом США Джо Байденом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

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