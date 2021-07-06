Обвиняемая в сепаратизме экс-глава Славянска Неля Штепа будет находиться на свободе

Суд в Харькове освободил бывшую чиновницу, которой грозит пожизненное заключение, под личное обязательство.

Во вторник, 6 июля, Орджоникидзевский районный суд города Харькова продолжил рассмотрение дела экс-главы города Славянска Нели Штепы, которую обвиняют в терроризме и посягательстве на территориальную целостность Украины. Несмотря на то, что санкции статей предусматривают пожизненное заключение, суд отклонил ходатайство прокуратуры о применении к ней ночного домашнего ареста и отпустил обвиняемого в сепаратизме экс-чиновницу под личное обязательство. Об этом говорится в сюжете ТСН. 19:30.

Неля Штепа руководила Славянском три года и во время так называемой "русской весны" 2014 года призвала горожан поддержать оккупантов. Почти сразу после освобождения Славянска ее задержали. Три года она провела в следственном изоляторе, а затем была освобождена из-под стражи под домашний арест.

В течение семи лет суд не может решить ее судьбу. Экс-чиновница даже выиграла иск в Европейском суде по правам человека за то, что расследование ее дела было необоснованно затянутым. Из государственного бюджета, то есть из налогов украинцев, ей выплатили почти сто тысяч гривен компенсации.

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Пока вина Штепы не доказана, она участвует в местных выборах. Правда борьбу за кресло главы города проиграла, но вернулась в городской совет Славянска как депутат.

На судебном процессе, как и раньше, Неля Штепа своей вины не признает. Говорит, что все заявления в поддержку "русского мира" делала под дулом автомата. Она уверяет, что любит свою страну и жалуется на здоровье, подорванное в плену у боевиков.

"Я похудела в плену на 32 килограмма. Мне выбили зубы - вот здесь, их нет. Нельзя поставить, потому что травма", — утверждала она.

На сегодняшнем заседании суд отклонил ходатайство прокуратуры о применении к Неле Штепе ночного домашнего ареста и отпустил обвиняемую в сепаратизме бывшую чиновницу под личное обязательство.

Следующее заседание назначено на 13 июля, однако адвокаты обвиняемой заявили, что не смогут присутствовать, поэтому, очевидно, рассмотрение дела перенесут и судебный процесс над экс-главой Славянская еще больше затянется.

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