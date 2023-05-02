Объятия со специфическими терапевтами возвращают бойцам из Бахмута сон и улыбки

За три месяца существования программы иппотерапии в этом центре побывали более трехсот защитников и защитниц.

С декабря в одном из конных центров Киева помогают военным, вернувшимся с передовой, перезагрузиться з помощью иппотерапии. Специалисты говорят, что этот метод улучшает и психологическое, и физическое состояния, помогает бороться со стрессом и тренирует мышцы и координацию, говорится в ТСН.

Приехавших на ротацию из Бахмута бойцов заставляют на терапии говорить не о войне, а о лошадях. "Подходите, не бойтесь, единственная, кто здесь будет кусаться, это я", - смеется инструктор.

Конь Хинган здесь самый старший, кроме него, в этом центре еще 9 животных, помогающих успокоить нервную систему, преодолевать страхи, депрессии, тренируют мышцы, реакцию, равновесие и внимательность.

До полномасштабной войны в этом иппотерапевтическом центре занимались только реабилитацией детей со сложными недугами. С декабря прошлого года благодаря средствам благотворителей здесь занимаются конной терапией для военных.

“Структура занятий создана таким образом, чтобы картинка, с которой они приходят, могла измениться на другую, понимаете? Как формируется ПТСР – это невозможность переварить какую-нибудь картинку, в которой они застряли, травматическую, и мы из нее просто вытаскиваем, и за это время психика может отдохнуть. После первого занятия ребята, которые возвращались и были по второй раз, все говорят, что к ним вернулся сон, это же чудо”, - объясняет медицинская психолог, руководитель центра иппотерапии Анна Бураго.

Одно занятие для группы военных длится более трех часов, после того, как они познакомились с лошадьми, покормили и почистили их, начинается основное занятие – катание. Сначала военные привыкают к движениям коня, дальше делают упражнения на баланс и, конечно же, обнимают терапевта.

Военные убеждают, что занятие помогает немного отдохнуть. “Помогает, такое чувство расслабленности, не знаю, как сказать, оно того стоит. Чувство - просто переносишься в другое измерение и отдыхаешь", - говорят они.

"Там, скажем, непросто. Сегодня, например, мой Иван стал улыбаться, и я впервые увидел после Бахмута это. Война есть война, и чтобы мы ни говорили, она дает о себе знать. Вы знаете, что в Бахмуте больше идут уличные бои, а это всегда риск, психологическая и физическая нагрузка”, - рассказывает временно исполняющий обязанности руководителя по морально-психологическому обеспечению воинской части Олег Синельников.

За три месяца существования программы иппотерапии в этом центре побывали более трехсот защитников и защитниц. Занятия проходят дважды в неделю, и в большинстве своем они одноразовые. Впрочем, главное, что даже после одного раза бойцы, которые ненадолго вернулись с передовой, улыбаются.

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