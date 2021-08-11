"Очень страшно, стекла дрожат": жителей Чабанов напугали истребители в небе (видео)

Всего над поселком пролетело около 20 воздушных судов.

Над поселком Чабаны под Киевом, сегодня, 11 августа, пролетели истребители и не на шутку напугали людей. Во многих домах дрожали стекла.

Об этом ТСН.ua рассказала местная жительница Анастасия.

"Все происходило, как в кино. В какой-то момент в небе ниоткуда появились вертолеты, затем обычные самолеты, еще позже — несколько очередей истребителей. В окнах начали дрожать стекла — мы очень испугались", — говорит девушка.

По ее словам, всего пролетело над поселком около 20 воздушных судов.

"Сначала было два, потом — пять. Фигурой летели: один впереди, два — сзади, еще два — на разных расстояниях", — рассказала Анастасия.

Над Чабанами пролетели истребители и напугали людей

Напомним, ранее истребители, военно-транспортные самолеты и вертолеты заметили и в самом Киеве. Об этом в частности сообщили жители Соломенки, Академгородка и Борщаговки.

Как выяснил ТСН.ua, это была подготовка к параду. Сейчас Нацгвардия проводит тренировочные полеты.

"На 30-летие Независимости над Крещатиком и Майданом Независимости пролетят военные самолеты. В небо поднимутся семь истребителей МиГ-29. Также можно будет увидеть "Мрію", которую будет страховать Ан-124 "Руслан", — сообщил журналист ТСН Иван Петринчак.

Репетиция парада пока продолжается также в Нежине Черниговской области.

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