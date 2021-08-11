Греция горит: за минувшую ночь эвакуировали 20 населенных пунктов

Огонь уничтожил большие площади сельскохозяйственных угодий.

В Греции не утихают мощные лесные пожары : только за минувшую ночь эвакуировали 20 населенных пунктов.

Об этом со ссылкой на местные власти сообщает издание Ekathimerini.

Отмечается, что спасатели продолжают бороться с огнем. Усложняет процесс тушения то, что бушуют пожары в труднодоступной местности вблизи районов Фанараки, Пирри, Лотос, Лиодор, Хрисохори и Дафни.

Огонь уже уничтожил большие площади сельскохозяйственных угодий и несколько сараев для животных. Кроме того, с перебоями работают системы электроснабжения и водоснабжения.

Как сообщалось, лесные пожары, бушующие в Турции, Греции, Болгарии, Черногории, Хорватии, добрались теперь еще и Алжира. Более 100 пожаров было зарегистрировано в 17 провинциях. Министр внутренних дел Камель Бельджуд не исключает, что причиной пожаров могут быть поджоги. Огонь стал причиной гибели по меньшей мере 25 алжирских солдат и 17 гражданских лиц.

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