Pfizer для депутатов: в стенах ВР начали массовую вакцинацию

В Минздраве объяснили, такой порядок вакцинации предусматривает принятая в министерстве дорожная карта.

В Верховной Раде начали прививать нардепов американской вакциной Pfizer, которая открывает дорогу для отпусков в Европе без тестов и других неудобств.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

То, что вакцинация от коронавируса продолжается в здании парламента от вчера, сообщили сразу несколько депутатов из "Слуги народа". Прививки Pfizer получают также помощники нардепов и работники аппарата Верховной Рады.

В Минздраве объяснили, такой порядок вакцинации предусматривает принятая в министерстве дорожная карта. Именно вакциной Pfizer будут иммунизировать и остальные чиновников в Украине, а также судей, потому что других вакцин, говорят, осталось мало.

«Сейчас доступна вакцинаPfizer для вакцинации. Если будет доступна вакцина «Коронавак», так вакцина «Коронавак», на самом деле, предыдущие поставки они почти использованы, определенные остатки есть в регионах, для того, чтобы люди могли получить вторую дозу», — отметили в Минздраве.

Новости Украины: депутатов ВР начали прививать американской вакциной Pfizer

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку