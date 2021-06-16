Pfizer для депутатів: у стінах ВР почали масову вакцинацію

У МОЗ пояснили, такий порядок вакцинації передбачає ухвалена в міністерстві дорожня карта.
У Верховній Раді почали щеплювати нардепів американською вакциною Pfizer, яка відкриває дорогу для відпусток в Європі без тестів та інших незручностей.
Про це йдеться в ТСН.16.45.
Те, що вакцинація від коронавірусу триває у будівлі парламенту від учора, повідомили одразу кілька депутатів зі "Слуги народу". Щеплення Pfizer отримують також помічники нардепів та працівники апарату Верховної Ради.
У МОЗ пояснили, такий порядок вакцинації передбачає ухвалена в міністерстві дорожня карта. Саме вакциною Pfizer імунізуватимуть і решту високопосадовців в Україні, а також суддів, бо інших вакцин, кажуть, залишилось замало.
« Зараз є доступною вакцинаPfizer для вакцинації. Якщо буде доступною вакцина «Коронавак», бо вакцина «Коронавак», насправді, попередні поставки вони майже використані, певні залишки є в регіонах, для того, щоб люди могли отримати другу дозу», - зазначили в МОЗ.