Pfizer для депутатів: у стінах ВР почали масову вакцинацію

У МОЗ пояснили, такий порядок вакцинації передбачає ухвалена в міністерстві дорожня карта.

У Верховній Раді почали щеплювати нардепів американською вакциною Pfizer, яка відкриває дорогу для відпусток в Європі без тестів та інших незручностей.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Те, що вакцинація від коронавірусу триває у будівлі парламенту від учора, повідомили одразу кілька депутатів зі "Слуги народу". Щеплення Pfizer отримують також помічники нардепів та працівники апарату Верховної Ради.

У МОЗ пояснили, такий порядок вакцинації передбачає ухвалена в міністерстві дорожня карта. Саме вакциною Pfizer імунізуватимуть і решту високопосадовців в Україні, а також суддів, бо інших вакцин, кажуть, залишилось замало.

« Зараз є доступною вакцинаPfizer для вакцинації. Якщо буде доступною вакцина «Коронавак», бо вакцина «Коронавак», насправді, попередні поставки вони майже використані, певні залишки є в регіонах, для того, щоб люди могли отримати другу дозу», - зазначили в МОЗ.

Новини України: депутатів ВР почали щеплювати американською вакциною Pfizer

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