План убийства придумали в колонии: в Одессе предприниматель заказал конкурента

План убийства придумали в колонии: в Одессе предприниматель заказал конкурента

Теперь всем причастным к преступлению грозит пожизненное заключение.

В Одессе предприниматель, у которого был бизнес на рынке, заказал конкурента. Оценил его жизнь в сто тысяч гривен.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 22 ноября.

Исполнителя заказа полиция задержала, когда тот уже прибыл с поличным - с оружием и боеприпасами. План убийства был составлен в исправительной колонии.

Там находился криминальный авторитет, к которому обратился заказчик преступления. Он нашел на воле посредника и киллера. Оба уже судимы за тяжкие преступления.

Правоохранители собрали достаточно доказательств намерений всех участников преступной группы. Проводили обыск, в том числе и в камерах колонии. Всем участникам сговора грозит пожизненное заключение.

Напомним, что в Донецкой области правоохранители предупредили заказное убийство предпринимателя. Сам мужчина не догадывался, что его хотят "ликвидировать".