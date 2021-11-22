План вбивства придумали у колонії: в Одесі підприємець замовив конкурента

План вбивства придумали у колонії: в Одесі підприємець замовив конкурента

Тепер всім причетним до злочину загрожує довічне ув’язнення.

В Одесі підприємець, що мав бізнес на ринку, замовив конкурента. Оцінив його життя у сто тисяч гривень.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 22 листопада.

Виконавця замовлення поліція затримала, коли той вже прибув на місце злочину зі зброєю та боєприпасами. План вбивства був складений у виправній колонії.

Саме там перебував кримінальний авторитет, до якого звернувся замовник злочину. А той знайшов на волі посередника та кілера. Обоє вже мають судимості за тяжкі злочини.

Правоохоронці зібрали достатньо доказів щодо намірів усіх учасників злочинної групи. Проводили обшук, зокрема, й в камерах виправного закладу. Всім учасникам змови загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що Донецькій області правоохоронці попередили замовне вбивство підприємця. Сам чоловік не здогадувався, що його хочуть "ліквідувати".