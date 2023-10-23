Помощники ветеранов: как военным получить помощь и консультации

В Украине внедряют экспериментальный проект помощи воинам, возвращающимся с фронта. Речь идет о помощниках ветеранов, которые будут сопровождать военных в гражданской жизни, помогать в оформлении льгот и сборе документов.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валерия Кузнецова.

Артур Лысый - 24-летний ветеран, который заново привыкает к гражданской жизни. Он служил гранатометчиком в 131 разведывательном батальоне, освобождал из оккупации село Александровку вблизи Херсона. Именно там из-за обстрела "Градами" Артур потерял ногу. С возмущением воин вспоминает, как вернувшись после протезирования в Винницу, столкнулся с хамством при оформлении пенсии.

"Если ты где-то там побегал и я тебе буду давать пенсию по выслуге лет", - вспоминает Артур.

Артур Лысый

Помочь бойцам преодолеть бюрократические круги должны помощники ветеранов. В рамках пилотного проекта правительства такие должности уже начали внедрять сразу в нескольких областях. К кандидатам немало требований.

"Прежде всего человек должен быть из числа ветеранов, поскольку политика равный равному, люди должны быть психологически устойчивы, образованные", - говорит заведующая сектором по делам ветеранов в Винницкой области Инна Скакун.

Михаил Кузнецов - один из первых официальных помощников ветеранов в Виннице. Он - полковник ВСУ в отставке, его уволили из армии в 2018 году из-за инвалидности.

Михаил Кузнецов

"Приходят с разными проблемами, у кого-то справки, у кого-то вопросы. Это и члены семей погибших, без вести пропавших. При необходимости я могу также с ветераном пройти и помочь в решении проблемных вопросов", - говорит Михаил Кузнецов.

Артур с Михаилом встречаются уже не впервые. Именно он подсказал ветерану, что он имеет право на квартирную очередь как военный, получивший сложное ранение, и помог собрать необходимые документы

"Круто, когда у человека есть знания, и он тебе помогает", - говорит Артур Лысый.

Среди 12 специалистов, которые прошли обучение и уже приступили к работе в Виннице, не только бывшие военные, но и жены бойцов.

"В первом выпуске у нас есть три женщины, которые ожидают мужчин с победой. Мужчины воюют, а женщины будут помогать тем, кто возвращается домой", - отмечает заведующая сектором по делам ветеранов в Винницкой области Инна Скакун.

При необходимости помощники ветеранов могут посещать бойцов дома, чтобы помочь, поддержать и в конце концов - просто выслушать.

Военный Артур Лысый в офисе помощника ветеранов.

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Напомним, во Львове водитель автобуса захлопнул дверь перед военным без ноги.

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