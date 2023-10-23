Злата Огневич намекнула, что больше не одинока

Украинская певица Злата Огневич намекнула на кардинальные перемены в личной жизни.

В Instagram артистка сделала неоднозначный пост. Исполнительница опубликовала фото, на котором позирует в черной одежде и солнцезащитных очках. На снимке губы Златы были накрашены красной помадой. Певица отметила, что выбирает именно такой цвет, когда влюбляется.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Я ношу красную помаду всегда, когда влюблена. Поэтому сейчас именно так…", — поделилась Огневич.

Поклонники начали активно поздравлять знаменитость, что она нашла свое счастье и больше не одинока. Между тем некоторые считают, что пост неоднозначный, ведь Злата Огневич могла иметь в виду совсем не то, что встретила вторую половинку. Исполнительница пока не делится подробностями и не спешит объяснять, действительно ли больше не одинока.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, недавно певица и ведущая Валерия Товстолес намекнула на отношения с известным исполнителем, опубликовав совместные романтические фотографии.

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