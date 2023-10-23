Бои за Авдеевку: россияне пытаются перерезать дорогу в город

Армия Российской Федерации пытается перерезать дорогу к Авдеевке Донецкой области. Оккупанты не прекращают обстрелы путей, а это усложняет эвакуацию людей и доставку гуманитарной помощи.

Об этом заявил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире "Радио Свобода".

"22 километра в город постоянно под обстрелами – и днем, и ночью. Соответственно, это очень усложняет и эвакуацию, и ввоз гуманитарной помощи. Любая логистика – это все через одну дорогу", — говорит Барабаш.

По его словам, у захватчиков были попытки перерезать дорогу к Авдеевке и держать ее под обстрелами и огневым контролем.

"Если у них есть возможность, позволяет погода, они запускают беспилотные аппараты "Орланы", следят за дорогой. Любое движение для них является сигналом для того, чтобы открывать огонь", — добавил он.

По состоянию на утро 23 октября в Авдеевке остается 1601 человек. Впрочем, местные жители неохотно покидают город. За последние три дня эвакуация не производилась, говорит Барабаш.

Как сообщалось, россияне возобновили штурмы Авдеевки. По Авдеевке постоянно работает русская артиллерия, снаряды летают буквально над головами. Одной из целей россиян является захват Авдеевского коксохимического завода.

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