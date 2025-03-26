Потерпевший возглавлял ОСМД: новые детали стрельбы в Киеве

Полиция устанавливает мотивы и обстоятельства конфликта на Оболони.

Во время стрельбы, произошедшей в среду, 26 марта, на улице Иорданской в Киеве, пострадал глава объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Об этом стало известно из собственных источников.

Между мужчинами возник конфликт, житель достал пистолет и произвел выстрел в руководителя ОСМД.

Пока причина конфликта неизвестна. Возможно, инцидент со стрельбой как-то связан с деятельностью мужчины, руководившего жилым многоквартирным домом. Он мог принять решение, которое почему-то не понравилось жильцу многоэтажки.

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Информацию о том, что ранение получил глава ОСМД в полиции Киева, ТСН.ua не подтвердили и не опровергли.

Там добавляют, что на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.

"Правоохранители устанавливают мотивы и детали конфликта", — сообщили нам в полиции Киева.

В полиции не смогли рассказать, в каком состоянии находится мужчина, получивший ранение в голову. Ранее сообщалось, что он в тяжелом состоянии и был госпитализирован в больничное учреждение.

Напомним, ранее в Киеве полиция задержала мужчину, который вблизи железнодорожного вокзала нанес ножевое ранение прохожим.

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