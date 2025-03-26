Потерпілий очолював ОСББ: нові деталі стрілянини у Києві

Поліція встановлює мотиви та обставини конфлікту на Оболоні.
Під час стрілянини, яка сталася в середу, 26 березня, на вулиці Йорданській у Києві, постраждав голова об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).
Про це ТСН.ua стало відомо з власних джерел.
Між чоловіками виник конфлікт, мешканець дістав пістолет і здійснив постріл в керівника ОСББ.
Наразі причина конфлікту невідома. Можливо, інцидент зі стріляниною якось пов'язаний з діяльністю чоловіка, який керував житловим багатоквартирним будинком. Він міг ухвалити рішення, яке чомусь не сподобалося мешканцю багатоповерхівки.
Інформацію про те, що поранення отримав голова ОСББ у поліції Києва ТСН.ua не підтвердили і не спростували.
Там додають, що на місці надзвичайної події продовжує працювати слідчо-оперативна група.
"Правоохоронці встановлюють мотиви та деталі конфлікту", - повідомили нам у поліції Києва.
У поліції не змогли розповісти у якому стані перебуває чоловік, який отримав поранення в голову. Раніше повідомлялося, що він у важкому стані і був шпиталізований до лікарняного закладу.
Нагадаємо, раніше у Києві поліція затримала чоловіка, який поблизу залізничного вокзалу спричинив ножове поранення перехожим.
Читайте також: