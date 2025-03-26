Потерпілий очолював ОСББ: нові деталі стрілянини у Києві

Поліція встановлює мотиви та обставини конфлікту на Оболоні.

Під час стрілянини, яка сталася в середу, 26 березня, на вулиці Йорданській у Києві, постраждав голова об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

Про це ТСН.ua стало відомо з власних джерел.

Між чоловіками виник конфлікт, мешканець дістав пістолет і здійснив постріл в керівника ОСББ.

Наразі причина конфлікту невідома. Можливо, інцидент зі стріляниною якось пов'язаний з діяльністю чоловіка, який керував житловим багатоквартирним будинком. Він міг ухвалити рішення, яке чомусь не сподобалося мешканцю багатоповерхівки.

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Інформацію про те, що поранення отримав голова ОСББ у поліції Києва ТСН.ua не підтвердили і не спростували.

Там додають, що на місці надзвичайної події продовжує працювати слідчо-оперативна група.

"Правоохоронці встановлюють мотиви та деталі конфлікту", - повідомили нам у поліції Києва.

У поліції не змогли розповісти у якому стані перебуває чоловік, який отримав поранення в голову. Раніше повідомлялося, що він у важкому стані і був шпиталізований до лікарняного закладу.

Нагадаємо, раніше у Києві поліція затримала чоловіка, який поблизу залізничного вокзалу спричинив ножове поранення перехожим.

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