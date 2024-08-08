При каком президенте легче всего вести бизнес: Корогодский откровенно ответил

Мне проще всего вести бизнес при Зеленском. При Януковиче было жестче, потому что у нас была войнушка за "Дрим" (ТРЦ DreamTown в Киеве — ред).

Об этом в эксклюзивном интервью TSN.ua рассказал бизнесмен, писатель, блогер Гарик Корогодский.

“Ведь у меня такая записная книжка, у меня публичность, и мы ничего не делаем противозаконного. Мы платим все налоги. И просто стало проще. При Януковиче было жестче, потому что у нас была войнушка за "Дрим". Она была известна. У нас украл наш партнер Исак (Валентин Исак – ред.) решением третейского суда города Полтавы и утвердил государственным судом города Полтавы – просто переписал на себя. Он подчищал, как в табеле у школьников оценки скальпелем. Мы сопровождали этот процесс. Судьи посидели немного подумали над своим поведением. Мне кажется, три или пять лет им дали”, – говорит Корогодский.

По его словам, экс-партнер до сих пор в розыске, а судья получил тюремный срок.

"Исак в розыске. Я знаю, где он находится – в Кишиневе. Но пусть будет. Он сломал себе жизнь. Он был в тридцатке "Форбса", а сейчас никто. С ним судится его жена и дочь. Потому что украденное счастье не принесет", — рассказал бизнесмен.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео ГАРИК КОРОГОДСКИЙ: "За эти слова я бы вырвал Гордону язык!". Все подробности в большом интервью

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