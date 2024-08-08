За якого президента легше всього вести бізнес: Корогодський відверто відповів

Мені простіше за все вести бізнес за Зеленського. За Януковича було жорсткіше, бо в нас була війнушка за “Дрім” (ТРЦ DreamTown у Києві — ред).

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповів бізнесмен, письменник, блогер Гарік Корогодський.

“Бо в мене така записна книжка, в мене публічність, і ми нічого не робимо протизаконного. Ми сплачуємо всі податки. І просто стало простіше. При Януковичі було жорсткіше, бо в нас була війнушка за “Дрім”. Вона була відома. В нас поцупив наш партнер Ісак (Валентин Ісак — ред.) рішенням третейського суду міста Полтави і затвердив державним судом міста Полтави — просто переписав на себе. Він підчищав, як у табелі школярі оцінки скальпелем. Ми супроводжували цей процес. Судді посиділи трошечки подумали над своєю поведінкою. Мені здається, три чи п’ять років їм дали”, — каже Корогодський.

За його словами, експартнер досі у розшуку, а суддя дістав тюремний строк.

“Ісак у розшуку. Я знаю, де він перебуває — у Кишиневі. Але хай буде. Він поламав собі життя. Він був у тридцятці “Форбсу”, а зараз ніхто. Із ним судиться його дружина і його донька. Бо крадене щастя не принесе”, — розповів бізнесмен.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ГАРІК КОРОГОДСЬКИЙ: “За ці слова я би вирвав Гордону язика!”. Усі подробиці у великому інтерв'ю

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