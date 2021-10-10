Приметы для богатства: когда и как правильно давать деньги в долг

Издавна в народе считали, что если дать в долг в неправильное время, это может привести к безденежью.
В нашей жизни всегда было место приметам, верим мы в них или нет. Наверное, самое огромное число примет и суеверий, кроме погоды, народ связывает с деньгами. Особое внимание люди обращали на то, когда можно брать и отдавать долги.
Подробнее об этом — в материале ТСН.ua.
Издавна в народе считали, что если дать в долг в неправильное время, это может привести к безденежью.
Когда нельзя давать деньги в долг
- Вечером, после захода солнца.
- В воскресенье, среду и пятницу (связано с религиозными мотивами: в воскресенье всегда бывает служба в церкви, среда и пятница в основном — постные дни). Хотя другие источники указывают среду как самый благоприятный день для денежных операций. Ведь среда якобы находится под покровительством Меркурия — бога торговли.
- На большие церковные праздники, такие как, Пасха, Рождество, Крещение, Троица и др.
- Не занимать под Новый год. Считается, что к началу Нового года все должны рассчитаться со своими долгами.
- В полнолуние.
- Давать в долг нужно на растущую луну. А отдавать — на уменьшение.
Также считается, что нельзя давать деньги на погашение предыдущего долга. Таким образом вы зовете на себя финансовые проблемы должника.
Как нужно давать деньги в долг, чтобы не обеднеть
- Забирать купюры левой рукой, а отдавать их — правой.
- А лучше всего — вообще не передавать в руки, а положить на пол, землю и т.п, но ни в коем случае не на стол.
- Давать и возвращать долги лучше мелкими купюрами.
- Не отдавать деньги в дверном проеме и не передавать через порог.
- Бумажные купюры следует передавать сложенными пополам
Приметы, возможно, и работают. Верить денежным приметам или не верить – это личное дело каждого человека. Но кроме всего этого, если вы решились дать деньги в долг, не забудьте взять с человека расписку. Она обезопасит вас, если дела примут серьезный оборот, и нужно будет идти в суд.
Читайте также:
- Когда переводят часы на зимнее время 2021: дата и условия
- День защитников и защитниц Украины 2021: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника
- В октябре на украинцев ждут "длинные выходные": сколько дней отдыхать