Приметы для богатства: когда и как правильно давать деньги в долг

Приметы для богатства: когда и как правильно давать деньги в долг

Издавна в народе считали, что если дать в долг в неправильное время, это может привести к безденежью.

В нашей жизни всегда было место приметам, верим мы в них или нет. Наверное, самое огромное число примет и суеверий, кроме погоды, народ связывает с деньгами. Особое внимание люди обращали на то, когда можно брать и отдавать долги.

Подробнее об этом — в материале ТСН.ua.

Издавна в народе считали, что если дать в долг в неправильное время, это может привести к безденежью.

Когда нельзя давать деньги в долг

Вечером, после захода солнца.

В воскресенье, среду и пятницу (связано с религиозными мотивами: в воскресенье всегда бывает служба в церкви, среда и пятница в основном — постные дни). Хотя другие источники указывают среду как самый благоприятный день для денежных операций. Ведь среда якобы находится под покровительством Меркурия — бога торговли.

На большие церковные праздники, такие как, Пасха, Рождество, Крещение, Троица и др.

Не занимать под Новый год. Считается, что к началу Нового года все должны рассчитаться со своими долгами.

В полнолуние.

Давать в долг нужно на растущую луну. А отдавать — на уменьшение.

Также считается, что нельзя давать деньги на погашение предыдущего долга. Таким образом вы зовете на себя финансовые проблемы должника.

Как нужно давать деньги в долг, чтобы не обеднеть

Забирать купюры левой рукой, а отдавать их — правой.

А лучше всего — вообще не передавать в руки, а положить на пол, землю и т.п, но ни в коем случае не на стол.

Давать и возвращать долги лучше мелкими купюрами.

Не отдавать деньги в дверном проеме и не передавать через порог.

Бумажные купюры следует передавать сложенными пополам

Приметы, возможно, и работают. Верить денежным приметам или не верить – это личное дело каждого человека. Но кроме всего этого, если вы решились дать деньги в долг, не забудьте взять с человека расписку. Она обезопасит вас, если дела примут серьезный оборот, и нужно будет идти в суд.

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