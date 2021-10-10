"Танцы со звездами": Джамала призналась, кому обязана своей карьерой

Родной человек обратилсь к артистке в прямом эфире шоу.

В шестом эфире "Танцев со звездами" певица Джамала рассказала, благодаря кому достигла таких карьерных успехов.

Когда артистка училась в консерватории, то не верила в свои творческие возможности. Джамале часто говорили, что нельзя петь джаз, не позволяли ей выходить на сцену.

Творческая мама Джамалы / скриншот с видео

"Мне не позволяли петь ту музыку, которую я люблю. Я плакала каждый раз, когда мне говорили, чтобы я не выходила на сцену. Тогда, когда я отчаялась, я встретила свою творческую маму, Наталью Алексеевну", — поделилась артистка.

Как признается Джамала, если бы не Наталья Алексеевна, может быть, она бы не стала певицей.

"Как сейчас помню, у тебя просто опускались руки. Ты хотела вообще уйти из профессии. Ну как я могла этого допустить, зная о твоих возможностях и талантах?" — обратилась к артистке в прямом эфире шоу Наталья Алексеевна.

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