Сделано на "Азовстали": в Киеве обещают достроить мост-волну (фото)

В Киеве активизировалось строительство пешеходного моста-волны, который появится на столичной Оболони. Переправа необычной формы объединит Оболонский остров и парк Наталка. Ее строительство началось, еще в 2020 году, но из-за войны остановилось.

Автор проекта строительства нового моста, архитектор Андрей Миргородский, опубликовал в социальной сети фото стальных конструкций предстоящей пешеходной переправы. Сайт ТСН.ua поинтересовался у архитектора планами строительства моста-волны.

Сделано на Азовстали

"Заводы, которые занимаются конструкциями моста, работают на полную мощность. Я опубликовал только часть сделанного. Фермы моста уже собираются на предприятиях в Днепре и Житомире. Ведь металлические конструкции нашего моста – это последнее, что успели отлить на заводе "Азовсталь", и вывезти на безопасную территорию из Мариуполя. Поэтому построить мост – для нас большая честь", – рассказывает сайту ТСН.ua автор проекта строительства моста Андрей Миргородский.

Что известно о мосте-волне

Новый мост будет существенно отличаться от других. Он будет состоять из пяти волн, указывающих на наличие опоры, под каждым нижним опусканием волны. Но мост будет сделан так, что под ним будет только три опоры. Это основное его отличие от других мостов – его изюминка.

Это будет исключительно пешеходный мост, его длина – 160 метров, а ширина – 4 метра. Велосипедисты должны будут переводить по нему велосипед, а кататься разрешено, если на мосту не будет пешеходов.

Мост оборудуют уникальной подсветкой. Стальная волна будет постоянно менять цвета, что станет еще одной изюминкой переправы. Кроме того, переправа будет музыкальной. На ней установят датчики движения. Музыка будет включаться на мосту, когда на нем соберется несколько людей.

Построят за средства меценатов

Работа на строительной площадке моста, где уже построены его опоры, вскоре активизируется. Темпы строительства будут ускорены, ведь на объект выделено финансирование. По словам Андрея Миргородского, средства на строительство моста-волны должны обязательно пройти через сессию Киевсовета. Поскольку они подарены городу.

"Нашлись меценаты, которые готовы профинансировать строительство моста-волны. Частично – это украинские бизнесмены, а большую часть финансирования взяли на себя зарубежные инвесторы. И не частные, а государственные. Например, мэрия Парижа дала целенаправленные средства на строительство нашего моста-волны. Сейчас также заканчиваются переговоры с восточно-азиатской страной, выделяющей на строительство моста серьезные средства. Мы планируем завершить строительство переправы этой осенью", – уверяет Андрей Миргородский.

Отметим, в 2020 году заявлялось, что строительство моста-волны обойдется в 150 миллионов гривен, которые выделят меценаты.

Напомним, в Киеве 17 декабря 2022 года открыли "стеклянный мост" после ремонта в результате вражеского удара. Мост был поврежден в результате ракетной атаки 10 октября прошлого года.

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