Зроблено на Азовсталі: в Києві обіцяють добудувати міст-хвилю

У Києві активізувалося будівництво пішохідного мосту-хвилі, який з’явиться на столичній Оболоні. Переправа незвичної форми з’єднає Оболонський острів та парк Наталка. Її будівництво розпочалося, ще в 2020 році, але через війну зупинилось.

Автор проєкту будівництва нового мосту, архітектор Андрій Миргородський, опублікував у соціальній мережі фото сталевих конструкцій майбутньої пішохідної переправи. Сайт ТСН.ua поцікавився у архітектора планами щодо будівництва мосту-хвилі.

Виготовлено на Азовсталі

"Заводи, які займаються конструкціями мосту працюють на повну потужність. Я опублікував тільки частину зробленого. Ферми мосту вже збираються на підприємствах в Дніпрі та Житомирі. Адже металеві конструкції нашого мосту – це останнє, що встигли відлити на заводі Азовсталь, та вивезти на безпечну територію з Маріуполя. Тому збудувати міст – для нас велика честь", - розповідає сайту ТСН.ua автор проєкту будівництва мосту Андрій Миргородський.

Що відомо про міст-хвилю

Новий міст буде істотно відрізнятися від інших. Він складатиметься з п'яти хвиль, які вказують на наявність опори, під кожним нижнім опусканням хвилі. Але міст буде зроблений так, що під ним буде тільки три опори. Це основна його відмінність від інших мостів – його родзинка.

Це буде виключно пішохідний міст, його довжина – 160 метрів, а ширина – 4 метри. Велосипедисти муситимуть переводити по ньому велосипед, а кататися дозволено якщо на мосту не буде пішоходів.

Міст обладнають унікальним підсвічуванням. Сталева хвиля буде постійно міняти кольори, що стане ще однією родзинкою переправи. Крім того, переправа буде музичною. На ній встановлять датчики руху. Музика буде вмикатися на мосту, коли на ньому збереться певна кількість людей.

Збудують за кошти меценатів

Робота на будівельному майданчику мосту, де вже зведені його опори, незабаром активізується. Темпи будівництва будуть пришвидшенні, адже на об’єкт виділено фінансування. За словами Андрія Миргородського, кошти на будівництво мосту-хвилі мають обов’язково пройти через сесію Київради. Оскільки вони подаровані місту.

"Знайшлися меценати, які готові профінансувати будівництво мосту-хвилі. Частково – це українські бізнесмени, а більшу частину фінансування взяли на себе закордонні інвестори. І не приватні, а державні. Наприклад, мерія Парижу дала цілеспрямовані кошти на будівництво нашого мосту-хвилі. Зараз також закінчуються переговори з східно-азіатською країною, яка виділяє на будівництво мосту серйозні кошти. Ми плануємо завершити будівництво переправи цієї осені", - запевняє Андрій Миргородський.

Зазначимо, у 2020 році заявлялось, що будівництво мосту-хвилі обійдеться в 150 мільйонів гривень, які виділять меценати.

Нагадаємо, у Києві 17 грудня 2022 року відкрили "скляний міст" після ремонту внаслідок ворожого удару. Міст був пошкоджений внаслідок ракетної атаки 10 жовтня минулог року.

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