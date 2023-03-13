Балістичні ракети та бомби: чим ще Росія вгатить по Україні

Наприкінці минулого тижня в оперативному командуванні "Південь" говорили про те, що з масованих ракетних ударів ворог переходить на точкові. Однак ми спостерігали випуск понад 80 ракет, серед яких було 6 "Кинджалів". Після місяця мовчання ворог знову масовано гатив по українських містах.

У ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Сергій Грабський розповів, що зараз найбільше впливає на тактику ворога з повітря.

"На мою думку, ворог продовжує свої планові удари по території України, виходячи з тих наявних ресурсів, які він має на сьогодні. Треба розуміти, що специфікою цієї атаки був широкий формат застосування сил та засобів. Тобто, летіло все, що може летіти. За деякими даними, запущено було більше 100 ракет, просто певна частина з них не долетіла, а впала", - зазначив Грабський.

На його думку, це свідчить про те, що противник відчайдушно намагається зосередити максимальний потенціал для завдання ударів по Україні.

"Йому це вдається, тому що він застосував і балістичні ракети, з якими ми поки що не можемо боротися так ефективно, як ми боремося, наприклад, з крилатими ракетами або шахедами", - додав експерт.

Він зазначив, що балістичні ракети несуть загрозу, в першу чергу, для мирного населення України, адже ці ракети вражають і об’єкти критичної інфраструктури, але можуть влучити і в будинки мирних жителів та вбити людей, як це було на Львівщині.

"Це говорить про те, що противник ні на секунду не зупиняється у своїх намірах знищити критичну інфраструктуру України. Ми не маємо бути заспокоєні тим, що вони зосередяться тільки на критичній інфраструктурі. Можливо, вони будуть наносити удари і по об’єктах транспортної інфраструктури. Тому що вони чомусь мають таке жорстке переконання, що саме залізницями у нас переводиться вся техніка і військове озброєння. Ми на жодну секунду не маємо зупинятися в наших зусиллях по нарощуванню системи ППО і готуватися до відбиття ударів противника на всіх напрямках", - сказав Грабський.

Він повідомив і про деяке упущення.

"За цими ракетами ми упустили ще одну важливу деталь, яка так само загрожує нашим населеним пунктам, що знаходяться вздовж зони бойового зіткнення. Ідеться про Харків, Запоріжжя, Херсон. Противник почав застосовувати так звані баражуючі боєприпаси, тобто бомби великої потужності, вагою до 1,5 тонни. Тому для жителів наших міст та сіл, які знаходяться поблизу лінії бойового зіткнення, жодним чином не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Противник буде і далі продовжувати наносити такі удари, виходячи зі своїх можливостей, які в нього не є безмежними, але становлять велику небезпеку для нас", - повідомив Грабський.

Нагадаємо, 13 березня в оперативному командуванні "Південь" заявили, що через штормову погоду ймовірність можливої ракетної атаки є наразі відтермінованою.

Західні експерти вважають, що диктатору РФ Влодимиру Путіну масованими ударами війну не виграти. Однак, наскільки довго Україна може витримувати атаки ворога?..

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