У віці 40 років помер колишній голкіпер "Шахтаря" і "Кривбаса"

Після завершення ігрової кар'єри Андрій Лазарчук працював тренером воротарів.
У віці 40 років помер колишній воротар донецького "Шахтаря" і криворізького "Кривбаса" Андрій Лазарчук.
Трагічну звістку повідомив офіційний сайт "Кривбаса". Причина смерті не називається.
Лазарчук виступав за криворізький клуб у 1999-2001 роках. 2002-го він перейшов до "Шахтаря", але виступав переважно за молодіжні команди. Встиг пограти за харківський "Геліос" та кримський "Ігросервіс".
Також Андрій виступав у складі юнацької збірної України на Євро-2001. Лазарчук провів на турнірі два матчі на груповому етапі, до плейоф наша команда не пробилася.
Лазарчук завершив кар'єру футболіста 2009 року. Після цього він працював тренером воротарів у "Кривбасі", "Кристалі" та "Миколаєві".
Раніше повідомлялося, що в Бельгії під час матчу помер 25-річний воротар, який перед цим відбив пенальті.
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