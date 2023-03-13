В возрасте 40 лет умер бывший голкипер "Шахтера" и "Кривбасса"

В возрасте 40 лет умер бывший вратарь донецкого "Шахтера" и криворожского "Кривбасса" Андрей Лазарчук.

Трагическое известие сообщил официальный сайт "Кривбасса". Причина смерти не называется.

Лазарчук выступал за криворожский клуб в 1999-2001 годах. В 2002-м он перешел в "Шахтер", но выступал преимущественно за молодежные команды. Успел поиграть за харьковский "Гелиос" и крымский "Игросервис".

Также Андрей выступал в составе юношеской сборной Украины на Евро-2001. Лазарчук провел на турнире два матча на групповом этапе, в плей-офф наша команда не пробилась.

Лазарчук завершил карьеру футболиста в 2009 году. После этого он работал тренером вратарей в "Кривбассе", "Кристалле" и "Николаеве".

Ранее сообщалось, что в Бельгии во время матча умер 25-летний вратарь, который отбил перед этим пенальти.

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