Семья девочки, которую ударил током автомат с игрушками, обратится в суд

Владельцу устройства не понятно, как сетка, которая работает от 12 вольт, могла ударить.

В Тернополе 8-летнего ребенка ударило током, когда она вытаскивала игрушку из уличного автомата. 8-летняя девочка от удара тока упала и потеряла сознание, ее госпитализировали сразу в реанимационное отделение. Сейчас ребенок в удовлетворительном состоянии, а родители уже готовят исковое заявление в суд на владельца автомата.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16.45.

8-летней Ани в больничную палату передали новенького зайчика. Похожую мягкую игрушку ребенок хотел извлечь накануне из уличного автомата. Маленькая гуляла с другом во дворе. Пошли на соседнюю остановку общественного транспорта, где обычно тянули игрушки из автомата. На этот раз стекло в ящике было разбито. Аня решила просто рукой достать обезьянку изнутри. «Хотела достать игрушку и дотронулась позади и меня ударило током», — вспоминает девочка.

Ребенка ударило током и отбросило на землю без сознания. Первую помощь ей оказали полицейские, которые случайно оказались рядом. «Детка была в шоковом состоянии, ребенок хотел куда-то бежать, она не понимала, что с ней случилось», — рассказывают копы.

"Скорая" доставила девочку в реанимацию детской больницы, где медики сутки контролировали состояние ребенка. «Воротами есть большой палец правой руки, возложена сейчас там повязка, так как электрический ожог ушел», — говорит медицинская директор Тернопольской областной детской больницы Алла Филюк.

Новости Украины: родители девочки, которую ударил током автомат с игрушками, готовят иск в суд

Девочку уже перевели в педиатрическое отделение. Мама Ани не может отойти от ребенка. Говорит, все прошедшие сутки переживала выдержит ли детское сердце удар током. В том, что произошло обвиняет владельца автомата.

Владелец автомата уже звонил маме с извинениями. Далее разговор не пошел. «Одно предположение, что вандалы побили стекла. Как могло ударить током, если аттракцион работает от 12 вольт, тоже загадка», — с удивлением говорит мужчина.

Автомат с игрушками, который стоял на этой остановке, уже демонтировали полицейские для дальнейшей экспертизы. Он был подключен к электросети соседнего магазина. Продавщица это подтверждает.

Почему на остановке работал этот автомат с игрушками не могут объяснить и в городском совете. Потому что, как оказалось, владелец его установил самовольно.

«Городской совет не давала никаких разрешений на его размещение и обустройство. Даны поручения провести проверку всех игровых автоматов подобных», — заверила руководитель пресс-службы Тернопольского городского совета Марьяна Зварыч.

В Тернополе законно установлено лишь десять автоматов с игрушками, говорят в горсовете. Из них часть — около аттракционов в парках или на площадях. За безопасность таких комплексов соответствует Управление Гоструда. А вот кто должен контролировать отдельные уличные автоматы с игрушками, не понятно. Городской совет ждет жалоб или обращений горожан.

«Тогда представители муниципальной инспекции совместно с работниками отдела торговли идут и проверяют наличие разрешительных документов», — добавляет руководитель пресс-службы Тернопольского горсовета Марьяна Зварыч.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку