Смог в Киеве: врач рассказала об опасности дыма с торфяников

Киев может затягивать смогом до тех пор, пока в пригороде будет продолжаться сжигание травы, которое, в свою очередь, становится причиной масштабных пожаров на торфяниках.

Как сообщили ТСН.ua в управлении ГСЧС Киевской области, в подавляющем большинстве возгорание торфа в Вышгородском, Бучанском и Обуховском районах происходит из-за неосторожного обращения с огнем. «В большинстве случаев причинами возгорания торфяников является сжигание травы. Есть и самовозгорание, но таких случаев очень мало. Бывает и такое, что за день ликвидируется по несколько очагов, а с утра во время мониторинга ситуации появляются другие. Участки, на которых возгорание – площадью до одного гектара», — сообщила спикер областного управления ГСЧС Виктория Рубан.

В то же время многие киевляне обсуждают смог в соцсетях, многие люди жалуются на головную боль из-за такого явления.

"Проснулась утром от того, что было тяжело дышать. В комнате стоял запах горелого. Через окно — плохая видимость, все в дыму. Далеко ничего не видно. Запах горелого усиливается, разболелась голова и постоянно хочется пить", — рассказала жительница Днепропетровского района. Киева Анастасия.

В свою очередь врачи говорят, что последствия торфяных пожаров, едкий дым, достаточно негативно вливают на человеческий организм.

"При появлении смога желательно находиться в помещении с закрытыми окнами. Особенно нужно насторожиться тем, у кого есть бронхолегочные, сердечно-сосудистые заболевания, — советует семейный врач из поликлиники Дарницкого района Киева Наталья Иванова. — Отказаться от прогулок нужно тем, у кого есть маленькие дети».

Как обезопасить себя

При появлении смога врач советует пить больше воды и быть осторожными с таблетками от головной боли.

"Воду пить надо обязательно. Каждому человеку нужно выпивать 30 миллилитров на каждый килограмм своего веса. Вода принимает участие в детоксикации печени. Если не пить — не будут выводиться токсины. Если есть головная боль, то это может свидетельствовать об интоксикации. Таблетками от головной боли ни в коем случае не надо злоупотреблять. Они будут влиять на печень, а она должна способствовать дезинтоксикации", — добавляет Наталья Иванова.

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