"Спросил, готов ли сын защищать Украину": мать убитого в фуникулере 16-летнего парня рассказала щемящие подробности

В ГБР опровергли слухи о том, что подозреваемый ранее работал у них

Стали известны новые подробности о резонансном убийстве и личности 16-летнего подростка Максима Матерухина в киевском фуникулере.

ТСН.ua разыскал маму погибшего – Ирину Матерухину и пообщался с ней.

Мать рассказала о сыне, убитом в Киеве

Мать парня, ссылаясь на слова непосредственных свидетелей убийства, рассказала нам следующее: "Дети ехали в вагончике фуникулера, он начал приставать сначала к женщинам. Затем - к ребятам из компании моего сына. У сына он спросил о том, готов ли он пойти защищать государство. Сын ответил, что когда придет время, то готов. Ранее сын поделился со мной тем, что после того, как ему исполнится 18 лет, то хочет попасть в Третью штурмовую бригаду. Он на самом деле это планировал и хотел этого".

По словам Ирины, в это время вагончик завершил свое движение и все начали выходить из него.

"В этот момент этот человек толкнул Максима, падая, мой сын разбил стекло головой и порезал сонную артерию. Максим прошел еще две ступеньки в шоковом состоянии и упал...", - со слезами на глазах рассказывает мама парня.

К этому мать парня добавляет, подчеркивая, что у нее сейчас есть два опасения.

"Первое опасение - это то, что ее замнут. Второе - я волнуюсь из-за того, чтобы не было угроз нашей семье. У меня есть еще сын, которому 9 лет. Я боюсь за него. Я не знаю, насколько человек, который убил сына, влиятельный, какие у него связи, какой он крутой или блатной, сколько у него денег. Я хочу, чтобы его посадили, хочу, чтобы он был наказан", - говорит Ирина Матерухина.

Кроме этого, женщина добавляет, что опровергает то, что ее сын якобы вел себя некорректно в вагончике фуникулера: "На подростков очень просто сказать, мол, что это они могли что-то сказать. Мой сын таким не был, такими были и его друзья. Все знают, что сын был очень хорошим".

Снова заплакав, Ирина добавляет: "Мой сын был очень светлым ребенком. У него было очень много друзей, он был душой компании. Это был лучик и солнышко и для нас, и для друзей. Сын хотел стать футболистом, в этом году планировал заключать контракт. Мечтал о карьере футболиста и играть за Украину. Хотел прославить нашу семью. Сын очень хотел построить для нас дом, когда вырастет. Он был самым лучшим братом. Несмотря на переходный возраст, у него со мной были очень дружеские отношения. С ним не было сложностей, он делился со мной всем секретным. Он был моей гордостью, был очень высоким - 1 метро 90 сантиметров. Похороны сына будут завтра..."

Что говорят правоохранительные органы

В ГБР, которое расследует это громкое дело, нам рассказали, что сейчас бывший работник УГО, который подозревается в убийстве подростка, является задержанным и сегодня запланировано судебное заседание, где ему должны избрать меру пресечения без альтернативы внесения залога.

Кроме этого, в ГБР опровергли слухи о том, что подозреваемый ранее работал у них. В свою очередь, слухи о том, что подозреваемый уже якобы на свободе, прокомментировали и в Управлении государственной охраны.

"Управление государственной охраны Украины выражает соболезнования семье погибшего. Потеря ребенка - это невыразимое горе и невосполнимая потеря. Впрочем обращаемся к обществу и представителям медиа с просьбой избегать распространения недостоверной и непроверенной информации. Официально сообщаем, что подозреваемый находится в следственном изоляторе под стражей, Управление государственной охраны максимально сотрудничает со следствием и ни в коем случае не оправдывает военнослужащего", - сообщили в УГО.

Убийство подростка: что известно

Вечером 7 апреля на верхней станции столичного фуникулера между подозреваемым и компанией молодых людей возник конфликт. В ходе ссоры военнослужащий толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконные стекла и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых умер до приезда врачей.

“При процессуальном руководстве Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона военнослужащему Управления государственной охраны Украины поставлено в известность о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения”, — рассказали в Офисе генерального прокурора.

Напомним, в Киеве возле фуникулера мужчина, работавший водителем в Управлении государственной охраны Украины, толкнул подростка – он головой разбил окно и умер от ранения шеи. Подозреваемый был отправлен под стражу.

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