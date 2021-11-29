Субсидия в "Дие": инструкция, как оформить социальную услугу онлайн

В этом году их получают 2,7 млн украинцев, а из госбюджета в 2021 году было выделено 104,1 млрд грн.

С 29 ноября на портале "Дия" появилось 7 новых социальных услуг, в том числе среди них и оформление субсидии. Это вторая по популярности услуга в Украине.

ТСН.ua объясняет, как оформить эту соцуслугу, не выходя из дома.

Так, вместо заявлений в ЦНАП и сбора бумажных документов, это можно сделать онлайн. Для этого нужно:

Авторизироваться на портале "Дия", зайти в раздел "Пенсии, льготы и помощь" и выбрать пункт с субсидиями. Далее - подать заявление. Оно сделана в виде анкеты. Следует ответить на несколько вопросов и ввести данные о виде субсидии, указать банковский счет, есть ли счетчик воды или газа. В декларации необходимо указать всех членов, проживающих с вами, их доходы, имущество и расходы. Возможно, необходимо будет загрузить несколько сканов или фото документов и подписать все электронной подписью. Заполнение заявления займет до 30 минут.

Заява на призначення субсидії (3 фото)

В большинстве случаев сканы документов не требуются. Но могут быть случаи, когда потребуется, например, договор аренды или документы о затруднительном материальном положении. После сбора всех необходимых данных все подписывается КЭПом и отправляется на рассмотрение в Минсоцполитики.

Если вам нужны дополнительные данные или документы, вы получите об этом уведомление. В этом случае нужно контактировать с вашим филиалом соцзащиты. Это сделано для экономии времени, чтобы не собирать и подавать документы повторно. Вы можете предоставить данные и их добавить в дело.

Субсидия на большинство видов услуг ЖКХ будет продолжаться автоматически, если у человека в течение года ничего не изменилось. Но есть случаи, когда нужно будет подавать повторно регулярно, например, субсидии на твердое топливо (например, уголь) или субсидия на арендуемое помещение.

Какие еще услуги кроме оформления субсидии доступны на портале "Дия", читайте в нашем материале.