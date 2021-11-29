Субсидія у "Дії": інструкція, як оформити соціальну послугу онлайн

Цього року їх отримують 2,7 млн українців, а з держбюджету у 2021 було виділено 104,1 млрд грн.

Від 29 листопада на порталі "Дія" з'явилося 7 нових соціальних послуг, зокрема серед них і оформлення субсидії. Це друга за популярністю послуга в Україні.

ТСН.ua пояснює, як оформити цю соцпослугу, не виходячи з дому.

Так, наразі замість заяв у ЦНАП та збору паперових документів, це можна зробити онлайн. Для цього потрібно:

Авторизуватися на порталі "Дія", зайти у розділ "Пенсії, пільги та допомога" і обрати пункт із субсидіями. Далі — подати заяву. Вона має вигляд анкети. Треба відповісти на декілька запитань та ввести дані про вид субсидії, вказати банківський рахунок, чи є лічильник води або газу. У декларації необхідно вказати усіх членів, хто проживає із вами, їхні доходи, майно та витрати. Можливо, буде необхідність завантажити декілька сканів чи фото документів та підписати все електронним підписом. Заповнення заяви займе до 30 хвилин.

Заява на призначення субсидії (3 фото)

У більшості випадків скани документів будуть не потрібні. Але можуть бути випадки, коли буде потрібен, наприклад, договір оренди чи документи про скрутне матеріальне становище. Після збирання усіх необхідних даних, все підписується КЕПом та відправляється на розгляд у Мінсоцполітики.

Якщо будуть необхідні додаткові дані чи документи, ви отримаєте про це сповіщення. У цьому разі потрібно контактувати із вашим філіалом соцзахисту. Це зроблено для економії часу, щоб не збирати та подавати документи повторно. Ви можете надати дані та їх додадуть до справи.

Субсидія на більшість видів послуг ЖКХ буде продовжуватися автоматично, якщо у людини протягом року нічого не змінилося. Але є випадки, коли треба буде подавати повторно регулярно, наприклад субсидії на тверде паливо (наприклад, вугілля) або субсидія на орендоване приміщення.

Які ще послуги окрім оформлення субсидії доступні на порталі "Дія", читайте у нашому матеріалі.