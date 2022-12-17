Тернопольцы для херсонцев отправили пять фур еды быстрого приготовления и муки

Пять фур еды быстрого приготовления увезли в Херсонскую область тернопольские спасатели. Производители продуктов отдали сто тонн продовольствия благотворительному фонду, чтобы тот помог жителям региона, говорится в ТСН.

Пять фур обедов загрузили ГСЧСовцы Тернопольской области для коллег, работающих на деоккупированной Херсонской области. Есть им часто приходится прямо во время работы, так что все обеды быстрого приготовления.

Горячие обеды наскоро — это разнообразные супы, а есть завтраки с хлопьями и сухим молоком — европейский производитель передал тернопольскому благотворительному фонду тонны такой продукции — семьдесят тысяч горячих обедов и двадцать тысяч завтраков, а из благотворительной муки можно испечь тридцать тысяч хлебов. Для Херсона все это бесплатно. "Иностранные благотворители нам передают такую порционную продукцию — человек берет один пакетик и это один его быстрый обед, завтрак или ужин", — рассказывают спасатели.

Польша, Болгария и Румыния — страны, которые передали эту помощь для украинцев, а фуры и горючее предоставили ГСНсовцы. "Выделили транспортные средства ГСЧС, которые могут перевозить такие крупногабаритные грузы и плюс они брендированы, они могут с сопровождением заехать в районы, где проводятся активные боевые действия и доставить, то есть это видно, что это гуманитарный груз", — говорит начальник ГУ ГСЧС Украины Тернопольской области Виктор Маслей.

Две фуры погрузили исключительно мукой от местных аграриев. Такой алгоритм помощи, когда объединились благотворители, предприниматели, сельхозпроизводители и государственные структуры очень действенный, говорит руководитель координационного штаба Иван Чайковский. “Мы вышли с такой инициативой, чтобы помочь херсонцам немного больше, не только скажем ГСЧС и военным, а помочь именно тем людям, которые там, поделиться с ними частицей доброты и веры. Херсонцы в период оккупации постоянно демонстрировали любовь и веру в Украину, в то, что завтра они будут деоккупированы и что Херсон- это Украина”, — убеждает он.

Координационный штаб из Тернопольщины волонтерит с начала полномасштабного вторжения России – отсюда уже отправили двести пятьдесят тысяч продуктовых наборов на Харьковщину и Киевщину. А еще тонны домашнего печенья, которое выпекали хозяйки из окрестных сел. Им удалось наладить схему эффективной помощи, в которую привлекли благотворителей, благотворительный фонд и даже три министерства Украины.

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