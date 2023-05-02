Украинка удивила в Страсбурге платьем "войны"

Каждую весну в Страсбурге проходит парад моды. Люди ярко впитываются и выходят на улицы, а дизайнеры демонстрируют свои самые необычные идеи. Одному французскому дизайнеру удалось вписать украинскую войну в столь разноцветный и далекий от Украины мир, говорится в ТСН.

На уличный фестиваль приходят с детьми, с собаками, и с разными домашними животными и в одежде вообще никаких лимитов. Среди разнообразия есть наряды, которые отличаются среди других — платья весом 10 килограммов, на нем 500 настоящих гильз закреплены на ткани.

Дизайнер Натали Рачила в детстве жила в Молдове, говорит, что Украина для нее как родная. Когда кто-то из наших беженцев здесь показал ей гильзы, что привез из Киевщины, ей сразу пришло в голову создать непростой наряд. “Когда ты на них смотришь, то думаешь, что вот гильзы, но где сейчас и в ком эти пули? Где пуля из этой гильзы? И это просто страшно думать, где они могут находиться – в телах их мужчин, братьев или детей? Это для меня был очень сильный опыт, который я прошла, когда собирала это платье”, – говорит французская дизайнер Натали Рачила.

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3 месяца она крепила гильзы и часто не могла сдержать слез. Говорит, знает, что украинские женщины сильны, но не потому, что у них был какой-то выбор. Это теперь их долг.

Анна певица и бандуристка, родом из Днепра, уже 5 лет живет во Франции. “Все это время я задавала себе вопрос, почему я здесь. И, к сожалению, теперь я поняла почему. Случилось большое горе на моей земле и я принимала здесь у себя, в своем доме, я помогала семьям из Бучи, женщинам с детьми, которые нуждались, кого-то просто может обнять”, — говорит Аня.

Именно ей достался случай показать платье, которое создано с войны в Украине. Когда она выходит в своем пострелянном платье и поет хит Джамалы, толпа мгновенно меняет настроение. Так бывает, когда несешь на себе войну.

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