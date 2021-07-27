В Хмельницкой области ночью сгорело более миллиона пчел

Хозяин подозревает поджог.

В поселке Виньковцы на Хмельнитчине в пожаре погибли более миллиона насекомых.

Об этом говорится в ТСН.Ранок. 2 7 июля.

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Три десятка ульев стояли в специальном вагончике прямо у дома пасечника. Он заметил пламя среди ночи и сразу вызвал спасателей. Чудом огонь не перекинулся на жилье и никто не пострадал. Пожар потушили, но все пчелы погибли.

Хозяева подозревают — это был поджог, так как ни электричества, ни воспламеняющихся веществ в вагончике не было. Убытки оценили в почти 200 тыс грн. Кто мог поджечь ульи и зачем — выясняет полиция.

Новости Украины: в Хмельницкой области в пожаре погибли более миллиона пчел

Напомним, в селе Павловка Полтавской области 20 июля возник пожар на открытой территории. В результате возгорания сгорели десятки ульев с пчелами.

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