В Хмельницкой области ночью сгорело более миллиона пчел

Хозяин подозревает поджог.
В поселке Виньковцы на Хмельнитчине в пожаре погибли более миллиона насекомых.
Об этом говорится в ТСН.Ранок. 2 7 июля.
Три десятка ульев стояли в специальном вагончике прямо у дома пасечника. Он заметил пламя среди ночи и сразу вызвал спасателей. Чудом огонь не перекинулся на жилье и никто не пострадал. Пожар потушили, но все пчелы погибли.
Хозяева подозревают — это был поджог, так как ни электричества, ни воспламеняющихся веществ в вагончике не было. Убытки оценили в почти 200 тыс грн. Кто мог поджечь ульи и зачем — выясняет полиция.
Напомним, в селе Павловка Полтавской области 20 июля возник пожар на открытой территории. В результате возгорания сгорели десятки ульев с пчелами.