В Киеве пожар на левом берегу: черный дым виден издалека

ГСЧСники уже ликвидировали возгорание в пристройке к частному дому.

В Киеве на левом берегу разгорелся сильный пожар.

Пламя вспыхнуло недалеко от станции метро "Славутич", в частном секторе.

Об этом сообщил корреспондент ТСН.ua.

Над микрорайоном в небо поднялся черный столб дыма.

На опубликованном в социальных сетях видео видно горящий частный дом.

"Спасательные службы уже на городе. Пожар на улице Олимпия Галика, 26. Спасатели уже ликвидируют пламя. Горит 1-этажная деревянная пристройка к 3-этажному жилому дому", — сообщили нам в ГСЧС Киева.

Информация о пострадавших не поступала.

Спасатели сообщили ТСН.ua, что в 16:07 ликвидировали пожар.

Напомним, под Киевом загорелась церковь. К тушению масштабного пожара уже присоединились спасатели.

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