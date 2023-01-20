В Киеве пожар на левом берегу: черный дым виден издалека

ГСЧСники уже ликвидировали возгорание в пристройке к частному дому.
В Киеве на левом берегу разгорелся сильный пожар.
Пламя вспыхнуло недалеко от станции метро "Славутич", в частном секторе.
Об этом сообщил корреспондент ТСН.ua.
Над микрорайоном в небо поднялся черный столб дыма.
На опубликованном в социальных сетях видео видно горящий частный дом.
"Спасательные службы уже на городе. Пожар на улице Олимпия Галика, 26. Спасатели уже ликвидируют пламя. Горит 1-этажная деревянная пристройка к 3-этажному жилому дому", — сообщили нам в ГСЧС Киева.
Информация о пострадавших не поступала.
Спасатели сообщили ТСН.ua, что в 16:07 ликвидировали пожар.
Напомним, под Киевом загорелась церковь. К тушению масштабного пожара уже присоединились спасатели.
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